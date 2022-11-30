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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الاحتفال باليوم العالمي لمعلمي اللغة الفرنسية في الإسكندرية

احتفالية بقنصلية
احتفالية بقنصلية فرنسا

نظمت القنصلية الفرنسية بالاسكندرية احتفالا باليوم العالمي لمعلمي اللغة الفرنسية بحضور محمد نهاض، القنصل الفرنسي بالإسكندرية، وعدد كبير من المعلمين و وكلاء مدارس الراهبات، وذلك مقر القنصلية وسط الإسكندرية.

وقال نهاض إن الاحتفال الأول باليوم العالمي لمعلمي اللغة الفرنسية يعد تكريما للفرانكفونية الفرنسية كلغة، حيث يتحدثها 45 مليون ناطق حول العالم حاملين رغبتهم في صنع الجمال وترسيخ القيم الهادفة رغم الاختلاف والتعددية الثقافية الدولية.

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واضاف نهاض أن هناك اتفاقات قد أبرمت بين البلدين عام 2019 لتثمين التعاون بين وزارة التربية والتعليم المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية والمعهد الفرنسي بمصر، وذلك في مجال دعم تعليم اللغة الفرنسية في مصر.

وأشار إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لمعلمي اللغة الفرنسية اليوم ليس في الإسكندرية فقط ولكن في العالم أجمع وهذا تقديرا لمعلمي اللغة و دعمهم لللغة الفرنسية ونتطلع في أن العالم أجمع يتحدث اللغة الفرنسية .

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