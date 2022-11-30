عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام هزاع: مؤتمر المناخ نقل صورة إيجابية للغاية عن السياحة المصرية.. فيديو

حسام هزاع الخبير
حسام هزاع الخبير السياحي

أكد حسام هزاع الخبير السياحي، ان السياحة العلاجية والاستشفائية هامة، خاصة مع وجود المركز العلاجية، مشيرا إلى أن مصر مؤهلة بشكل كامل لوجود السياحة العلاجية والاستشفائية.

مفيش حرق أسعار.. حسام هزاع يوضح إجراءات الدولة لتنشيط قطاع السياحة| فيديو

حسام هزاع : رحلات سياحية منتظرة من الوفود الرسمية المشاركة بمؤتمر المناخ

وقال حسام هزاع، خلال لقائه غي برنامج “حديث الأخبار”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، إن الدولة وضعت استراتيجية مع وزارة السياحة ورجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الفنادق والشركات بوجود خطط تسويقية تعمل على زيادة اشغالات الفنادق، والمطارات تستقبل الطيران منخفض التكاليف.

وتابع الخبير السياحي، أن شرق أوروبا، بها كثافة في إقبال السائحين على مصر، إضافة إلى أن هناك تأشيرات يمكن الحصول عليها اونلاين.
 

الخدمات التي تقدم للسائح

وأشار حسام هزاع إلى أن مؤتمر المناخ نقل صورة إيجابية للغاية عن المقاييس العالمية للفنادق والخدمات التي تقدم للسائح.

السياحة العلاجية رجال الأعمال مصر وزارة السياحة فنادق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. الفيفا يعاقب منتخب السنغال

ارتفاع سعر الذهب الآن .. ومفاجأة في عيار 21

الاستغناء عن كهربا.. خالد الغندور يوجّه رسالة شديدة اللهجة لـ مسئولي الأهلي

85 % .. الصحة تزف خبرًا سارًا لمرضى السكر

الأخضر يواصل خسائره.. تراجع كبير في أسعار الدولار بعد بيان الفيدرالي الأمريكي

الدولار الأمريكي يقترب من أكبر تراجع منذ 2010.. تفاصيل

من غير زحمة ولا طوابير .. مكان تجديد البطاقة في 20 دقيقة

تطور في الحالة الصحية لـ خالد مرتجي ويعود للقاهرة خلال ساعات

ترشيحاتنا

برج الجدي .. حظك اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 : أزمة صحية

والد الفنانة أنغام: خرجت من المستشفى وتحتاج إلى الراحة .. فيديو

أخبار الرياضة| أسماء مدوية تغيب عن الزمالك أمام المصري.. وعقوبة قاسية ضد نجم الأهلي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 1 ديسمبر 2022 مهنيا وصحيا وعاطفيا

لماذا تعارض فرنسا إجراءات بايدن الاقتصادية الجديدة؟

ساعدوا أوكرانيا.. زيلينسكي يوجه مناشدة عاجلة لـ إسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمي من النسيان .. اكتشاف دواء جديد لـ علاج الزهايمر

خمس خواتم الماس.. عريس يشعل السوشيال ميديا بطلب زواج من حبيبته

رجعت شباب.. تداول صورة جديد للفنانة ميادة الحناوي عبر مواقع التواصل

مش هيجي على بالك.. عنصر غير متوقع يحارب القلق والاكتئاب والقولون العصبي

فيديو

قريبا .. تراجع أسعار الأرز | تفاصيل

الله يعطيك طولة العمر..حليمة بولند تسخر من مشجعة مكسيكية قبل مباراة السعودية

بيضرب المخ.. سلالة جديدة من كورونا تتفشى في الصين وتهدد العالم "فيديوجراف"

إحنا اللي عملناكي .. حلمي بكر يشن هجومًا على أصالة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ