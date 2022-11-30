حسام هزاع: مؤتمر المناخ نقل صورة إيجابية للغاية عن السياحة المصرية.. فيديو

أكد حسام هزاع الخبير السياحي، ان السياحة العلاجية والاستشفائية هامة، خاصة مع وجود المركز العلاجية، مشيرا إلى أن مصر مؤهلة بشكل كامل لوجود السياحة العلاجية والاستشفائية.

وقال حسام هزاع، خلال لقائه غي برنامج “حديث الأخبار”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، إن الدولة وضعت استراتيجية مع وزارة السياحة ورجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الفنادق والشركات بوجود خطط تسويقية تعمل على زيادة اشغالات الفنادق، والمطارات تستقبل الطيران منخفض التكاليف.

وتابع الخبير السياحي، أن شرق أوروبا، بها كثافة في إقبال السائحين على مصر، إضافة إلى أن هناك تأشيرات يمكن الحصول عليها اونلاين.



الخدمات التي تقدم للسائح

وأشار حسام هزاع إلى أن مؤتمر المناخ نقل صورة إيجابية للغاية عن المقاييس العالمية للفنادق والخدمات التي تقدم للسائح.