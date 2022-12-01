خبير أمن معلومات يحذر: لا ترسلوا صورا أو بيانات على واتساب

أكد محمد الحارثي خبير أمن المعلومات، أن حجم المعلومات عن تسريب بيانات مستخدمي تطبيق واتساب ليست دقيقة حتى الأن .

وقال محمد الحارثي في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" يتم بيع أرقام ومعلومات المستخدمين على الإنترنت المظلم ويتم استخدامها في أفعال غير مشروعة ".

وأضاف محمد الحارثي:" هناك تسريبات لبعض الملفات والوثائق الخاصة بشركات ومؤسسات بالعالم يتم بيعها على الإنترنت المظلم ".

واكمل محمد الحارثي:" 42 مليون رسالة يتم إرسالها عبر الواتساب في الدقيقة الواحدة بالعالم وهذا رقم كبير جدا ".

وأضاف محمد الحارثي:" شركة ميتا المالكة لفيسبوك واتساب تلتزم الصمت حيال ما تردد عن تسريب بيانات مستخمي واتساب ".

وتابع محمد الحارثي:" الواتساب ليس بديل عن البريد الإلكتروني ولا يجب إرسال صور او ملفات او وثائق رسمية خاصة بشركة على واتساب لأنها قد تكون عرضة للاختراق ويمكن استغلالها وبيعها على الانترنت المظلم".