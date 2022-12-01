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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير أمن معلومات يحذر: لا ترسلوا صورا أو بيانات على واتساب

واتساب
واتساب

أكد محمد الحارثي خبير أمن المعلومات، أن حجم المعلومات عن تسريب بيانات مستخدمي تطبيق واتساب ليست دقيقة حتى الأن .

 

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بعد تسريب نصف مليار مستخدم.. ما مصير أرقام واتساب المسربة؟

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واتساب الأزرق WhatsApp Plus.. تطبيق يحتوي على كل المميزات

وقال محمد الحارثي في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  يتم بيع أرقام  ومعلومات  المستخدمين على الإنترنت المظلم ويتم  استخدامها في أفعال غير مشروعة ".

 

 وأضاف محمد الحارثي:" هناك تسريبات لبعض الملفات  والوثائق الخاصة بشركات ومؤسسات بالعالم يتم بيعها على الإنترنت المظلم ".

 

 واكمل محمد الحارثي:" 42 مليون رسالة يتم إرسالها عبر الواتساب في الدقيقة الواحدة بالعالم وهذا رقم كبير جدا ".

 

وأضاف محمد الحارثي:"  شركة ميتا المالكة لفيسبوك واتساب تلتزم الصمت حيال ما تردد عن تسريب بيانات مستخمي واتساب ".

 

وتابع محمد الحارثي:" الواتساب ليس بديل عن البريد الإلكتروني ولا يجب إرسال صور او ملفات او وثائق رسمية خاصة بشركة على واتساب لأنها قد تكون عرضة للاختراق ويمكن استغلالها وبيعها على الانترنت المظلم".

خبير واتساب تسريب بيانات تطبيقات اخبار التوك شو

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