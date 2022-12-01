عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد فاضل:الضاحك الباكي تحدث عن القضايا التي واجهت مصر في فترة الريحاني

محمد فاضل
محمد فاضل

تحدث المخرج محمد فاضل، عن تجربة إخراج مسلسل الضاحك الباكي، قائلا:" لا نركز على السيرة الذاتية لنجيب الرحاني فقط ".

 

txt

المخرج محمد فاضل: طه حسين من أطلق لقب الضاحك الباكي على الريحاني

txt

المخرج محمد فاضل: مسلسل الضاحك الباكي عمل فني صعب

وقال محمد فاضل في حواره في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  تحدثنا في  المسلسل على القضايا التي واجهت مصر في فترة نجيب الريحاني ومنها الاستعمار ".

 

وأضاف محمد فاضل:" مسرح الريحاني وغيره من المسارح  كان يمثل أداة خطيرة جدا للمستعمر الإنجليزي في مصر".

 

وتابع محمد فاضل:" تم تجسيد شخصية سيد درويش في المسلسل بطريقة صحيحي وقام بتجسيد الشخصية المطرب مصطفى شوقي ".

 

واكمل محمد فاضل:" المطرب مصطفى شوقي سافر للإسكندرية وقعد على القهوة  التي كان يجلس عليها سيد درويش وكان يجمع معلومات عن سيد درويش كي يجسد الشسخصية على اكمل وجه ".

محمد فاضل الضاحك الباكي نجيب الريحاني مصر اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع سعر الذهب الآن .. ومفاجأة في عيار 21

الاستغناء عن كهربا.. خالد الغندور يوجّه رسالة شديدة اللهجة لـ مسئولي الأهلي

85 % .. الصحة تزف خبرًا سارًا لمرضى السكر

الدولار الأمريكي يقترب من أكبر تراجع منذ 2010.. تفاصيل

من غير زحمة ولا طوابير .. مكان تجديد البطاقة في 20 دقيقة

الأخضر يواصل خسائره.. تراجع كبير في أسعار الدولار بعد بيان الفيدرالي الأمريكي

إنسانية علي معلول تجتاح مواقع التواصل في مباراة تونس وفرنسا.. ماذا فعل؟

تطور في الحالة الصحية لـ خالد مرتجي ويعود للقاهرة خلال ساعات

ترشيحاتنا

تحذير شديد اللهجة من رابطة الأندية وعقوبات صارمة على الجماهير.. فيديو

رابطة الأندية تعلن قرارات عاجلة تخص مباريات الدوري.. فيديو

توقعات بحفاظ أوبك+ على معدلات إنتاج النفط الحالية

طالع السماء الآن.. فرصة مثالية للاستمتاع بمشاهدة وتصوير القمر

لمن ضاق عليه رزقه .. 5 وسائل تجلبه لك

دعاء كشف الكرب والحيرة والضياع.. داوم عليه يفرج همك ويشرح صدرك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها نصف مليون عام.. اكتشاف علامات لأنواع بشرية منقرضة في كهف ببولندا

يحمي من النسيان .. اكتشاف دواء جديد لـ علاج الزهايمر

خمس خواتم الماس.. عريس يشعل السوشيال ميديا بطلب زواج من حبيبته

رجعت شباب.. تداول صورة جديد للفنانة ميادة الحناوي عبر مواقع التواصل

فيديو

قريبا .. تراجع أسعار الأرز | تفاصيل

الله يعطيك طولة العمر..حليمة بولند تسخر من مشجعة مكسيكية قبل مباراة السعودية

بيضرب المخ.. سلالة جديدة من كورونا تتفشى في الصين وتهدد العالم "فيديوجراف"

إحنا اللي عملناكي .. حلمي بكر يشن هجومًا على أصالة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ