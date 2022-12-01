محمد فاضل:الضاحك الباكي تحدث عن القضايا التي واجهت مصر في فترة الريحاني

تحدث المخرج محمد فاضل، عن تجربة إخراج مسلسل الضاحك الباكي، قائلا:" لا نركز على السيرة الذاتية لنجيب الرحاني فقط ".

وقال محمد فاضل في حواره في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" تحدثنا في المسلسل على القضايا التي واجهت مصر في فترة نجيب الريحاني ومنها الاستعمار ".

وأضاف محمد فاضل:" مسرح الريحاني وغيره من المسارح كان يمثل أداة خطيرة جدا للمستعمر الإنجليزي في مصر".

وتابع محمد فاضل:" تم تجسيد شخصية سيد درويش في المسلسل بطريقة صحيحي وقام بتجسيد الشخصية المطرب مصطفى شوقي ".

واكمل محمد فاضل:" المطرب مصطفى شوقي سافر للإسكندرية وقعد على القهوة التي كان يجلس عليها سيد درويش وكان يجمع معلومات عن سيد درويش كي يجسد الشسخصية على اكمل وجه ".