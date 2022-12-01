صدقي صخر: استعنت بدكتور نفسي لأتمكن من شخصيتي بمسلسل "اتزان"

كشف الفنان صدقي صخر كواليس تحضيره لشخصيته دكتور نفسي بمسلسل اتزان الذي يعرض على احد المنصات الإلكترونية.

وقال "صخر":" انا سعيد جدا في البداية بردود الفعل الكبيرة التي وصلتنا عن المسلسل، كما انني استعنت بدكتور نفسي حتي استطيع تجسيد الشخصية بشكل صحيح واتمكن من تفاصيلها، لانها مهنة ليست سهلة.

ويشارك في بطولة المسلسل النجوم ركين سعد، صدقي صخر، نبيل عيسى، صفاء الطوخي، هاجر السراج، ثراء جبيل، حسن مالك، زينب غريب، دارين حداد، مروان يونس، عمر شرقي، كمال الدبكي والطفل سليم، والمسلسل من تأليف سيد عمر وتسبيح ماهر ومن إخراج شادي عبد السلام، وتدور أحداث المسلسل حول عائلة سالم والتي يختل اتزانها بعد فتح وصيته، فيحاول كل أفراد الأسرة السيطرة على النصيب الأكبر من الإرث

وتقوم ركين خلال أحداث المسلسل بشخصية رحمة، والتي تحاول استرجاع اتزانها النفسي، بعد الصراعات العائلية التي مرت بها وأضرت بعلاقتها مع زوجها وابنها، لتبحث في دفاتر الماضي عن الشخص الوحيد الذي يمكنه أن يساعدها.

