عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صدقي صخر: استعنت بدكتور نفسي لأتمكن من شخصيتي بمسلسل "اتزان"

صدى البلد

كشف الفنان صدقي صخر كواليس تحضيره لشخصيته دكتور نفسي  بمسلسل اتزان الذي يعرض على احد المنصات الإلكترونية.

وقال "صخر":" انا سعيد جدا في البداية بردود الفعل الكبيرة التي وصلتنا عن المسلسل، كما انني استعنت بدكتور نفسي حتي استطيع تجسيد الشخصية بشكل صحيح واتمكن من تفاصيلها، لانها مهنة ليست سهلة.

أبطال مسلسل "ريفو" يواصلون تصوير الجزء الثانى .. شاهد

ركين سعد تكشف كواليس شخصية رحمة بمسلسل اتزان

ويشارك في بطولة المسلسل النجوم ركين سعد، صدقي صخر، نبيل عيسى، صفاء الطوخي، هاجر السراج، ثراء جبيل، حسن مالك، زينب غريب، دارين حداد، مروان يونس، عمر شرقي، كمال الدبكي والطفل سليم، والمسلسل من تأليف سيد عمر وتسبيح ماهر ومن إخراج شادي عبد السلام، وتدور أحداث المسلسل حول عائلة سالم والتي يختل اتزانها بعد فتح وصيته، فيحاول كل أفراد الأسرة السيطرة على النصيب الأكبر من الإرث

وتقوم ركين خلال أحداث المسلسل بشخصية رحمة، والتي تحاول استرجاع اتزانها النفسي، بعد الصراعات العائلية التي مرت بها وأضرت بعلاقتها مع زوجها وابنها، لتبحث في دفاتر الماضي عن الشخص الوحيد الذي يمكنه أن يساعدها.
 

صدقي صخر زينب غريب صفاء الطوخى شادي عبد السلام ركين سعد دارين حداد هاجر السراج أبطال مسلسل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 18 يسجل 1253 جنيها

إنسانية علي معلول تجتاح مواقع التواصل في مباراة تونس وفرنسا.. ماذا فعل؟

من غير زحمة ولا طوابير .. مكان تجديد البطاقة في 20 دقيقة

الأخضر يواصل خسائره.. تراجع كبير في أسعار الدولار بعد بيان الفيدرالي الأمريكي

تطور في الحالة الصحية لـ خالد مرتجي ويعود للقاهرة خلال ساعات

قنوات مفتوحة تذيع مباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم.. اعرف التردد

ابن فؤاد المهندس عن إعادة عرض "سيدتي الجميلة": لن نقارن شبلا بعملاق

خلال مباراة السعودية والمكسيك.. شاهد ماذا فعل والدا أمير قطر بعلم المملكة؟

موضوعات متعلقة

دينا الشربيني بين جريمتي قتل في الحلقة الأولى من مسلسل آخر دور

انطلاق فيلم فرح تجاريا اليوم في الإمارات

هشام خرما أول موسيقي مصري يشارك في الميتافيرس

تحدثت عن مفاجأة.. رئيس بانوراما الفيلم الأوروبي تكشف كواليس الدورة الـ15

إنشاد تراثى ومعاصر بمعهد الموسيقى العربية.. الجمعة

مؤلف رحلة يوسف: نهاية الفيلم معبرة ولم تتغير

المخرج جود سعيد يكشف سر تكرار تعاونه مع الممثل أيمن زيدان

بلقيس فتحي تستعد لحفلات العين ومهرجان البحر الأحمر ومونديال قطر

ترشيحاتنا

الذهب يقفز بجنون نحو 1800 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

تسبيح الشروق وصلاته.. نافلة وذكر يضمنان الرزق الوفير

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 18 يسجل 1253 جنيها

تراجع سعر الدولار اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022

الجرام بـ975 جنيها| تعرف على أقل سعر للذهب اليوم

ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. إطلالات وضعت رانيا يوسف بمأزق

طريقة عمل بسبوسة بالقشطة في البيت.. أحلى من المحلات

سعر فستان ريا أبي راشد يثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

طريقة عمل كفتة الأرز.. بمذاق لا يقاوم

فيديو

قريبا .. تراجع أسعار الأرز | تفاصيل

الله يعطيك طولة العمر..حليمة بولند تسخر من مشجعة مكسيكية قبل مباراة السعودية

بيضرب المخ.. سلالة جديدة من كورونا تتفشى في الصين وتهدد العالم "فيديوجراف"

إحنا اللي عملناكي .. حلمي بكر يشن هجومًا على أصالة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ