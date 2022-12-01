إبراهيم عبد الجواد يوجه رسالة مؤثرة للسعودية بعد وداع المونديال

وجه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد رسالة الي المنتخب السعودي و ذلك بعد خروجه من كأس العالم، عبر حسابه علي فيسبوك ".

وكتب عبد الجواد "هارد لاك لمنتخب السعودية.. منتخب يشرف طمعنا في التأهل..جيل محترم مع مدرب رائع، كل التوفيق ليهم في اللي جاي إن شاء الله 🇸🇦#السعودية"



نجح منتخب المكسيك في تحقيق الفوز على نظيره منتخب السعودية، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وجاء الهدف الأول عن طريق هنري مارتين في الدقيقة 47، ثم أضاف لويس شافيز، الهدف الثاني في الدقيقة 52.



فيما سجل هدف منتخب السعودية الوحيد، اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة 95.