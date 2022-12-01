كأس العالم.. دى ماريا يحتفل بتأهل الأرجنتين إلى دور الـ 16



حقق منتخب الأرجنتين فوزًا غاليًا على نظيره بولندا، بهدفين دون رد، بالمباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء، على ستاد 974، في الجولة الثالثة والأخيرة من كأس العالم قطر 2022.



حرص النجم الأرجنتيني دى ماريا على الاحتفال بفوز منتخب بلاده علي بولندا وتأهله إلى دور الـ 16 وذلك عبر حسابه علي انستجرام وعلق قائلا "خطوة أخرى أيضا. مبروك لكل هذه المجموعة الجميلة. لمواصلة العمل من أجل ما يأتي. كم هو جميل أن تكون أرجنتينيًا. لنذهب الأرجنتين"





حجز منتخب الأرجنتين مقعدًا في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022، بانتصاره على بولندا بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة من دور المجموعات.