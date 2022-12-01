شاهد أحدث إطلالة لـ أمينة خليل عبر إنستجرام

نشرت الفنانة أمينة خليل عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت أمينة في الصور بإطلالة متميزة مرتدية فستانا وردي اللون مكشوف الكتف، ومعتمدة علي الميكاب الهادى.

وعلي صعيد آخر قالت أمينة خليل، خلال لقاء لها لبرنامج “مساء دي أم سي”، على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، عبر فضائية “دي أم سي”، أن اختيار الأفلام بالمهرجان يكون أفضل كل عام بفعاليات المهرجان، ومع وجود الأفلام العالمية.

وتابعت الفنانة أمينة خليل، أنه جار العمل على عدد من الأفلام الجديدة، على رأسها فيلم"شقو"،بمشارك مجموعة متميزة من عمرو بيوسف ومحمد ممدوح ، إضافة إلى فيلم “شماريخ”

مع الفنان أسر ياسين، وقارب على الانتهاء، و"فيلم "وش في وش، مع الفنان نبيل الحلفاوي.