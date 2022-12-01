كلفهم 5.8 مليار جنيه إسترليني.. كيف أضر البريكست بحياة البريطانيين؟

كلف ‏‏خروج بريطانيا ‏‏من الاتحاد الأوروبي الأسر البريطانية أكثر من 5.8 مليار جنيه إسترليني نتيجة ارتفاع فواتير الغذاء، وفقا لتقرير جديد يربط خروج بريطانيا من‏‏ الاتحاد الأوروبي‏‏ بالتضخم‏‏ المرتفع رصدة موقع أندبندت.

‏وأضاف التقرير، أن الخروج من الكتلة زاد ما معدله 210 جنيهات إسترلينية إلى تكاليف الغذاء للبريطانيين على مدى العامين حتى نهاية عام 2021، وفقا لدراسة أجراها مركز الأداء الاقتصادي (CEP).‏

‏وقال الخبراء في كلية لندن للاقتصاد، إن تحليلهم أكد أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحده زاد ‏‏أسعار المواد الغذائية ‏‏في المملكة المتحدة بنسبة 6 في المائة.‏

أضرار بريطانيا من الخروج من الاتحاد الأوروبي

وقال ريتشارد ديفيز الأستاذ في جامعة بريستول والمؤلف المشارك للدراسة، إن الحواجز التجارية غير الجمركية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كانت عاملا رئيسيا وراء أعلى معدلات التضخم منذ 40 عاما.‏

‏وأضاف: "بمغادرة الاتحاد الأوروبي، استبدلت المملكة المتحدة علاقة تجارية عميقة مع القليل من العقبات أمام التجارة بعلاقة تتطلب مجموعة واسعة من الشيكات والنماذج والخطوات قبل أن تتمكن البضائع من عبور الحدود".‏

‏وأضاف ديفيس: "واجهت الشركات تكاليف أعلى ونقلت معظمها إلى المستهلكين، وعلى مدى العامين حتى نهاية عام 2021، أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنحو 6 في المائة بشكل عام".‏

ووجدت دراسة CEP أيضا أنه نظرا لأن الأسر ذات الدخل المنخفض تنفق حصة أكبر من دخلها على الغذاء مقارنة بالأسر الأكثر ثراء ، فإن ارتفاع الأسعار المدفوع بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان له تأثير أكبر نسبيا على أفقر الأسر في بريطانيا.‏

‏ووجد التقرير أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمثل ارتفاعا بنسبة 1.1 في المائة في ‏‏التكلفة الإجمالية للمعيشة‏‏ لأفقر 10 في المائة من الأسر، أي أكثر من الارتفاع الناجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.7 في المائة في تكاليف المعيشة الذي تشعر به أعلى 10 في المائة من الأسر.‏

كما قال الدكتور نيخيل داتا، أستاذ الاقتصاد المساعد في الاقتصاد المشارك في الدراسة: "بما إن الأسر الأكثر فقرا تنفق جزءا أكبر من دخلها على الغذاء، فإنها تتضرر بشكل أكبر".‏

‏وأضاف داتا، أن العبء الهائل للفحوص الجمركية ومتطلبات قواعد المنشأ والأوراق الصحية وأوراق الصحة النباتية للحيوانات والنباتات أضر بصناعة الأغذية البريطانية ورفع الأسعار.‏

‏وقال الدكتور داتا: "الآثار المترتبة على السياسة صارخة في الحواجز غير الجمركية، تشكل عائقا مهما أمام التجارة التي ينبغي أن تكون مصدر قلق من الدرجة الأولى، على الأقل على قدم المساواة مع التعريفات الجمركية، لصانعي السياسات المهتمين بانخفاض أسعار المستهلكين".‏

وقد ‏واجه كل من مستوردي المملكة المتحدة ومصدري الاتحاد الأوروبي تكاليف أعلى بسبب هذه الحواجز الجديدة. وقال تقرير CEP إن الأدلة تشير إلى أن ما بين 50 و 88 في المائة من هذه التكاليف قد تم تمريرها إلى المستهلكين.‏

رئيس الوزراء البريطاني يساند البريكسيت

وكان قد ‏رفض رئيس الوزراء البريطاني، ‏‏ريشي سوناك، ‏‏أي توافق بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع قواعد الاتحاد الأوروبي للحد من الروتين، على الرغم من الدعوات المتزايدة لنهج جديد وتقارير تفيد بأن الحكومة قد تفكر في صفقة "على الطريقة السويسرية" للوصول إلى السوق الموحدة.‏

‏وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال معهد توني بلير إن رئيس الوزراء يجب أن يوافق على التوافق مع أجزاء من السوق الموحدة للسلع في الاتحاد الأوروبي، وحتى النظر في "إعادة النظر" في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التجاري المتفق عليه بالفعل مع بروكسل.‏

‏وتأتي نتائج دراسة CEP في الوقت الذي قال فيه كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا Huw Pill إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو المسؤول جزئيا عن ارتفاع مستويات التضخم في المملكة المتحدة.‏

‏وقال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، في مؤتمر أنس الأربعاء: "ربما قلل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من بعض الضغط التنافسي في سوق السلع ، لأنه من الصعب استيراد الأشياء إلى المملكة المتحدة من أوروبا، وربما ثبت أن هذا تضخمي إلى حد ما".

‏وردا على سؤال حول التأثير الأوسع لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على المشاكل الاقتصادية، أضاف الخبير الاقتصادي: "يلعب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دورا، لكنني لا أعتقد أنها القصة بأكملها وربما جزء فقط من القصة. لكن في رأيي كان لها بعض التأثير".‏

وتظهر أحدث الأرقام تسارع التضخم الغذائي إلى 12.4 في المائة من 11.6 في المائة في أكتوبر، وهو أعلى معدل على الإطلاق حيث أدى ارتفاع تكاليف الطاقة والأعلاف الحيوانية والنقل إلى ارتفاع الأسعار.‏

كما قالت رئيسة اتحاد التجزئة البريطاني هيلين ديكنسون: ‏"يبدو الشتاء قاتما بشكل متزايد مع استمرار الضغوط على الأسعار بلا هوادة".