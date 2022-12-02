عاجل
الرئيس لـ مزارعين: ربنا يعينكم أصحاب الأيدي الشقيانة.. وموعد طرح شقق الاسكان الاجتماعي بالمنصورة الجديدة | اخبار التوك شو أخبار الفن :خروج فيلم مني زكي من جدول البحرالأحمر .. تهديد دينا الشربيني موجز السوشيال ..رسالة غامضة من ايتن عامر لجمهورها .. حنان مطاوع تشوق جمهورها لعمل جديد أخبار التكنولوجيا|بسعر 4 آلاف جنيه.. تعرف على مواصفات سامسونج جالاكسي A04.. الحظر يلاحق تويتر.. الاتحاد الأوروبي يهدد إيلون ماسك بمعاقبة المنصة مجلس النواب يستأنف عقد جلساته الأحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس النواب يستأنف عقد جلساته الأحد

مجلس النواب
مجلس النواب

يواصل مجلس النواب جلساته الاحد و يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

يهدف مشروع القانون إلى مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.

كما يستهدف مشروع القانون تعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي، وإلى تحقيق رقابة مسبقة على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها، وذلك كله بمراعاة سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تماشياً مع خطة الدولة لتشجيع وجذب الاستثمارات.

مجلس النواب لجنة الشئون الاقتصادية الحكومة منع الممارسات الاحتكارية قانون حماية المنافسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تحطيم جماهير الزمالك المدرجات.. منع حضور المباريات مدى الحياة عقوبات الشغب

بـ الباسبور المصري وبدون تأشيرة .. هذه الدول يمكن السفر إليها

الشيف حسن ببدلة عريس بجوار عروس شابة..حكاية صورة تصدرت التريند

شاهد أول تعليق من خالد الغندور بعد تعادل الزمالك مع المصري

رسميًا.. الذهب يتخطى 1850 جنيها ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

قرار عاجل من فيريرا تجاه لاعبي الزمالك عقب التعادل مع المصري

مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير الزمالك عقب التعادل أمام المصري

اعرف أفضل تطبيقات Google play لتخزين ملفاتك وإدارة خططك

ترشيحاتنا

أخبار السيارات| 5 أنواع سيدان فاخرة في السعودية.. أقوى عربات نجم المغرب

سعر فورد اكسبلورر موديل 2022 في الإمارات | صور

بركات: منتخب المغرب استحق الصعود عن جدارة .. وأحذرهم من هذا الأمر

ارتفاع كبير في سعر الذهب عالميا

الطن زاد 1700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

عبد الملك: فيريرا أخطأ في الدفع بـ«صبحي» أمام المصري..والزمالك قادر على العودة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقل مقبرة الملك رمسيس الثاني إلى أمريكا .. معرض افتراضي يثير الجدل

نجوم مصر والعالم.. التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الثانية

أغرب إطلالة.. شاهد فستان الأمريكية شارون ستون بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

خدمات غير مسبوقة وفرص عمل للآلاف.. شاهد روعة وجمال المنصورة الجديدة

فيديو

المغرب لدور الـ16.. تأهل تاريخي لأسود الأطلس على رأس مجموعتهم.. فيديو

ظهر بالصين ووصل إلى الأردن.. قطيع أغنام يطوف حول نفسه بالكرك| فيديوجراف

موجة أمطار تضرب هذه المناطق 48 ساعة .. فيديو

تفاصيل عودة عادل إمام للسينما بـ فيلم الواد وأبوه .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ