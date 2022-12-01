ضبط لص سرق هواتف محمولة من مدرسة في التجمع الأول

تمكن ضباط الأمن بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة، من تحديد هوية لص تسلل إلى داخل مدرسة بالتجمع الأول وقام بسرقة هواتف محمولة من داخل حقيبة طالب بالمدرسة وهرب إلى محافظة الاسكندرية.

وكان تبلغ للمقدم تامر عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول من مواطن قرر بأنه اثناء تواجد نجله داخل ملعب إحدى المدارس بدائرة القسم قام بترك حقيبة بداخلها هاتفه المحمول وبعض متعلقاته وكذا عدد 3 هواتف محمول خاصين بأصدقائه ، وعقب ذلك إكتشف سرقتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي أشرف عليها اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية، أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بالقاهرة ، وأنه متواجد بمحافظة الإسكندرية.

وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية تم استهدافه وضبطه حال اختبائه بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة أول المنتزه ، وبحوزته الهواتف المحمولة المستولى عليها .

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، كما أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة".

واعترف بارتكابه (6) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، والتصرف ببيع الهواتف المحمولة لعدد 4 من عملائه "سيئى النية" أمكن ضبطهم وبحوزتهم عدد (9) هواتف محمولة .

وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهم أيدوها وأقروا بعلمهم بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة ، وأقر المتهم بإنفاقه المبالغ المالية من متحصلات البيع على متطلباته الشخصية تم إتخاذ الإجراءات القانونية.