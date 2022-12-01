شريف منير لـ السيسي: بنام وأصحى ألاقي البلد بتتغير| فيديو

قال الفنان شريف منير، إن مصر أصبحت مليئة بالإنجازات التي نفذت في فترات زمنية قصيرة، معقباً: "يا ريس أنا بنام وبصحى بلاقي البلد متغيرة، والله بروح مشوار وأرجع ألاقي الدنيا متغيرة".

وأضاف شريف منير، أثناء مشاركته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، أنه من أبناء مدينة المنصورة، مؤكداً أنه من سكان حي المقطم، الذي تغير بصورة كبيرة، وأصبح مدينة وليس حياً.

افتتاح مدينة المنصورة الجديدة

وأوضح الفنان شريف منير، أنه ولد في المنصورة، وأحب الفن بها، مشيرا إلى أن المنصورة مدينة عظيمة، وتتمتع بفن فريد من نوعه.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الخميس، مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة، ويتفقد قرية الحصص بمركز شربين، إحدى قرى مبادرة “حياة كريمة”.

وصرح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مدينة المنصورة الجديدة التى تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، تأتي في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة فى تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية، وتعتبر أحد شرايين التنمية فى ساحل مصر الشمالى، حيث تحتوي على جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية بإطلالة على ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كيلو مترًا.