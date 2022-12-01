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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الرئيس السيسي يسلم عددا من الوحدات السكنية لبعض المواطنين والنماذج المضيئة

صدى البلد

سلم الرئيس عبد الفتاح السيسي عقود وحدات الإسكان الاجتماعي لبعض المواطنين خلال حفل افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، وهم محمد أيمن سعيد عبد الحميد، ووائل عبد الحافظ السيد المغازي، ومحمد أسعد محمد أبو الفتوح محمود، ورانيا عبده عطية، وكرم السيد عبد الله محمد.

كما قام الرئيس بتسليم عدد من النماذج المضيئة من محافظة الدقهلية عقود وحدات الإسكان الاجتماعي، وهم: 

أسامة محمد محمد علي، طالب بالفرقة الرابعة، بكلية هندسة جامعة الدلتا، والذي عبر بحر المانش 65 كيلو مترا سباحة متصلة في 13 ساعة و59 دقيقة متصلة، ويأمل في العديد من الإنجازات بعبوره أكبر سبع بحار حول العالم.

الدكتور حسام الدين علي شرف، حاصل على بكالوريوس صيدلة، والذي حصد المركز الثاني على مستوى العالم في المؤتمر الدولي للصيدلة والتكنولوجيا، وحاصل على المركز الأول في الجامعات المصرية في مسابقة الأبحاث العلمية عام 2021.

إيمان عيد سلامة محمد، طالبة امتياز قسم علاج طبيعي بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وحصلت على المركز الأول على شمال أفريقيا في الدوري الثقافي على مستوى جامعات أفريقيا عام 2021.

جومانا مسعد أحمد، طالبة بالفرقة الأولى كلية طب فم وأسنان جامعه الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وحاصلة على المركز الأول في بطولة الجمهورية للكاراتيه عام 2021 و2020.

جوفاني أسامة ويليام، طالب بالفرقة الثانية كلية طب جامعة المنصورة الجديدة، ونتيجة لتميزه العلمي حصل من الجامعة على منحة تفوق، ويهتم بمجال الاكتشافات العلمية والأبحاث.

الدكتورة رنا حامد عبد الواحد، أول باحثة من ذوي البصيرة تحصل على دكتوراة من كليه الآداب، وهي أول باحثة تحصل على الدكتوراة من جامعة المنصورة عام 2022، وحصلت على المركز الأول في الثانوية العامة للمكفوفين عام 2003، وتعمل الآن مدرسة لغة إنجليزية بمدرسة النور في المنصورة.

المهندسة لميس محمد محمد معوض، المهندس المسئول عن جامعة المنصورة الجديدة، وقدمت أداءً متميزا في إدارتها لمواقع العمل.

محمد عبد العزيز، ويعمل في مجال  صيانة الزراعة بجهاز مدينة المنصورة الجديدة، ويؤدي عمله بإخلاص ويقوم بأعمال إدارية بكل صدق وإخلاص.

الدكتور وليد النحاس، مدير مركز الأورام بجامعة المنصورة، وهو أكبر مركز أورام موجود في الدلتا، ونجح في أن يكون أول مركز في الوطن العربي يعتمد من الجامعة الأوروبية في علاج الأورام النسائية كمكان للتدريب على جراحات الأورام النسائية.
 

السيسي الإسكان الاجتماعي المنصورة الجديدة مدينة المنصورة محافظة الدقهلية

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