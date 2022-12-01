عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تتسبب في رفع أسعار الدواجن.. الزراعة تضبط شركات تبيع الأعلاف بالسوق السوداء

صدى البلد

قامت لجنة من وزارتي الزراعة والتموين، بحملات تفتيشية مفاجئة على مصانع ومخازن الأعلاف،
وضمت اللجنة د. طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة والمهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية، وبعض مأموري الضبط القضائي ومهندسى الرقابة والتفتيش بوزارتى الزراعة والتموين.

التفتيش المفاجئ 


وقامت اللجنة بالتفتيش المفاجئ على بعض المخازن ومصانع الأعلاف وسيارات نقل الأعلاف في المنوفية.

ومن خلال التتبع والمعلومات، تم رصد بعض الشركات تقوم ببيع كميات من الصويا لمصانع الأعلاف بأسعار مرتفعة وبدون فواتير، وكذلك تم رصد مصنع أعلاف لديه خامات وصويا بدون فواتير، وعليه فأن عدم وجود مستندات وكذلك رفع الأسعار تعتبر مخالفة للقرار الوزاري 113 لسنه 1994 وكذلك القانون 181 لسنه 2018 الخاص بحماية المستهلك لرفع الأسعار في السوق مما يؤدى إلى عدم استقرار الأمن الغذائي في الدوله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وعلى الجانب الآخر تم رصد ثلاثة مصانع أعلاف من كبرى الشركات العاملة فى مجال تصنيع الأعلاف تعمل بكامل طاقتها الإنتاجيه، وتوفر جميع أنواع الأعلاف، كما تم مفاجئة العديد من السيارات المحملة بالأعلاف والتفتيش عليها

هذا وسوف تستمر الحملات التفتيشية المفاجئة من وزارتي الزراعة والتموين والجهات الرقابية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعه حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار متابعة نتائج اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع الأطراف المعنية بالثروة الداجنة وبناءا على تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتوصيات اجتماعات لجنة الأعلاف التي شكلها وزير الزراعة برئاسة المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروه الحيوانية والسمكية والداجنة

IMG-20221201-WA0015
IMG-20221201-WA0015
IMG-20221201-WA0016
IMG-20221201-WA0016
IMG-20221201-WA0017
IMG-20221201-WA0017
IMG-20221201-WA0018
IMG-20221201-WA0018
IMG-20221201-WA0019
IMG-20221201-WA0019
IMG-20221201-WA0020
IMG-20221201-WA0020
الأعلاف الزراعة تنمية الثروة الحيوانية وزير الزراعة مجلس الوزراء حملات تفتيشية حماية المستهلك اسعار الدواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 1800 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ شهور عالميا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

وفاة مايا ثابت لاعبة ناشئات الطائرة بالنادي الأهلي

مرتضى منصور يحسم الجدل حول عودة بن شرقي ورحيل عاشور إلى الأهلي

تخطى الـ 1700| بيع واكسب.. قفزة عنيفة في أسعار الذهب

أسطورة السعودية.. العويران يفجر مفاجأة مدوية بشأن رونالدو وليفربول

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 18 يسجل 1253 جنيها

إصابة 40 عامل بحالة اختناق داخل مصنع في المنوفية

ترشيحاتنا

ندى الكامل بإطلالة صادمة فى أحدث ظهور.. شاهد

حادث بشع .. مصرع 10 عمال في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

أسعار النفط تتراجع عالمياً.. وبرنت يسجل أقل من 87 دولارًا

سيارة حادث الإعلامي عمرو أديب تباع في مزاد بهذا السعر| تفاصيل

إوعى تفوّته.. خصم 1200 جنيه على هاتف أندرويد «فيفو» |اعرف مواصفاته

الأكوادور تعلن حالة الطوارئ الصحية 90 يومًا بسبب تفشي أنفلونزا الطيور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع مهمل من التوابل الشعبية يخلصك من دهون البطن العنيدة بسرعة لا تتوقعها

السهام الحمراء.. ماذا تفعل الطائرات البريطانية فوق سماء سهل حشيش؟

السعودية تستعد لإطلاق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الليلة.. صور

منها التونة .. أطعمة شائعة يتناولها الملايين بطريقة خاطئة | كوارث صحية

فيديو

برودة مع فرص سقوط أمطار.. توقعات طقس اليوم

السهام الحمراء.. ماذا تفعل الطائرات البريطانية فوق سماء سهل حشيش؟

الدعاء بلا عمل ظلم.. السيسي يفتتح المنصورة الجديدة ويؤكد: محتاجين صبر

قفزت من الشرفة.. مصرع سيدة جمعت بين زوجين في 6 أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ