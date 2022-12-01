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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مطور عقاري: الإسراع في عودة نشاط البناء خطوة إيجابية لتحسين مناخ الاستثمار

صدى البلد

قال أحمد حسام عضو، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن الإسراع في وضع اشتراطات البناء الجديدة وعودة النشاط مجدداً خطوة إيجابية لتحسين مناخ الاستثمار وانعاش الاقتصاد بما يخدم التنمية الاقتصادية والعمرانية.
 

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وأوضح عوض فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" ان  الانتهاء من حصر وتقنين المخالفات القديمة من خلال حزمة التيسيرات الأخيرة يحافظ علي حقوق الدولة في القضاء علي عودة العشوائيات وحسم المخالفات لصالح جميع الأطراف وإصلاح منظومة التراخيص.

وأضاف عوض  أن قطاع المقاولات من أهم القطاعات التي تنعش العديد من الصناعات المرتبطة بها، لافتا إلي الاثار السلبية من طول فترة توقف أعمال البناء علي جميع القطاعات الحيوية بالدولة.

رجال الأعمال مطور عقاري جمعية رجال الأعمال قطاع المقاولات منظومة التراخيص لجنة التشييد عضو لجنة التشييد

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