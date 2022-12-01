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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي يزف خبرًا سارًا لأصحاب المواهب بالمحافظات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك مسابقة ستتم على مستوى المحافظات، فى جميع الأنشطة، “ الرسم الفن النحت، كل شئ و عمل المشروعات، وذلك من أجل الوصول لـ المواهب”.

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فتاة من قادرون باختلاف تهدي الرئيس سبحة على الهواء .. شاهد رد السيسي

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وأضاف الرئيس السيسي، خلال جولته بمدينة المنصورة الجديدة، أن كل الشباب لهم فرصة، وأن أى شخص لديه موهبة عليه أن يتقدم.

وقالت فتاة تدعى ياسمين، من ذوى القدرات الخاصة، لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنها ترغب فى الالتحاق بمعهد الموسيقى العربية، موضحة أنها تحدثت من قبل مع الرئيس السيسي، عن رغبتها فى تحضير الماجستير، وأنها الآن فى الدكتوراه.

ولفتت الفتاة أمام الرئيس السيسي، اثناء تواجده فى مدينة المنصورة الجديدة، إلى أنها تسعد عندما تقابل الرئيس، و رد الرئيس:" وانا كمان وهو فى حالة فرح".

وقامت بالفتاة بـ اهداء الرئيس السيسي، سبحة على الهواء، وقال الرئيس دى حاجة جميلة جدًا.

 

 

السيسي المحافظات المواهب المنصورة الجديدة مدينة المنصورة الجديدة

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