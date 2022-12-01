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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي يتفقد جامعة المنصورة الجديدة ..صور

الرئيس السيسي يتفقد
الرئيس السيسي يتفقد جامعة المنصورة الجديدة

تفقد  الرئيس عبد الفتاح السيسي جامعة المنصورة الجديدة اليوم ضمن جولته في محافظة المنصورة.


وكان الرئيس  السيسي قد افتتح  صباح اليوم مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة ويتفقد قرية الحصص بمركز شربين إحدي قري مبادرة حياة كريمة".  

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مدينة المنصورة الجديدة التى تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، تأتي في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة فى تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية وتعتبر أحد شرايين التنمية فى ساحل مصر الشمالى، حيث تحتوي علي جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية باطلالة علي ساحلية على البحر المتوسط بطول ١٥ كيلو مترًا.

الرئيس السيسي يتفقد جامعة المنصورة الجديدة
الرئيس السيسي يتفقد جامعة المنصورة الجديدة
الرئيس السيسي يتفقد جامعة المنصورة الجديدة
الرئيس السيسي يتفقد جامعة المنصورة الجديدة
الرئيس السيسي يتفقد جامعة المنصورة الجديدة
الرئيس السيسي يتفقد جامعة المنصورة الجديدة
الرئيس السيسي يتفقد جامعة المنصورة الجديدة
الرئيس السيسي يتفقد جامعة المنصورة الجديدة
الرئيس السيسي يتفقد جامعة المنصورة الجديدة
الرئيس السيسي يتفقد جامعة المنصورة الجديدة
الرئيس السيسي يتفقد جامعة المنصورة الجديدة
الرئيس السيسي يتفقد جامعة المنصورة الجديدة
الرئيس السيسي يتفقد جامعة المنصورة الجديدة
الرئيس السيسي يتفقد جامعة المنصورة الجديدة
السيسي مدينة المنصورة الجديدة المنصورة الجديدة جامعة المنصورة الجديدة مركز شربين

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