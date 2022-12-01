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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بكري عن افتتاح الرئيس لمدينة المنصورة الجديدة : نقلة نوعية ..فيديو

مصطفى بكري
مصطفى بكري

 علق الإعلامي مصطفى بكري، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ مدينة المنصورة الجديدة اليوم.

 

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وقال مصطفى بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة " صدى البلد "، :"  مدينة المنصورة الجديدة واحدة ضمن عشرات المدن الجديدة التي تمثل نقلة نوعية في حياة الناس ".

 

وأضاف مصطفى بكري: الرئيس السيسي أكد أن الدولة المصرية تمتلك الكثير من الخبراء والعلماء في كافة المجالات ".

ولفت مصطفى بكري :"  الرئيس السيسي تحدث عن الشعب المصري الصانع لكل المشاريع والانتصارات ورد الرئيس السيسي الاعتبار للكثير من القيم ".

وتابع مصطفى بكري :" الرئيس السيسي تحدث اليوم عن أهمية العمل، والرئيس السيسي تساءل عن سبب انتقاد البعض لمشروعات الطرق والكباري ".

واكمل مصطفى بكري:" التحذير من الزيادة السكانية امر في غاية الأهمية وهذا ما أكد عليه الرئيس السيسي اليوم ".

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