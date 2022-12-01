بكري عن افتتاح الرئيس لمدينة المنصورة الجديدة : نقلة نوعية ..فيديو

علق الإعلامي مصطفى بكري، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ مدينة المنصورة الجديدة اليوم.

وقال مصطفى بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة " صدى البلد "، :" مدينة المنصورة الجديدة واحدة ضمن عشرات المدن الجديدة التي تمثل نقلة نوعية في حياة الناس ".

وأضاف مصطفى بكري: الرئيس السيسي أكد أن الدولة المصرية تمتلك الكثير من الخبراء والعلماء في كافة المجالات ".

ولفت مصطفى بكري :" الرئيس السيسي تحدث عن الشعب المصري الصانع لكل المشاريع والانتصارات ورد الرئيس السيسي الاعتبار للكثير من القيم ".

وتابع مصطفى بكري :" الرئيس السيسي تحدث اليوم عن أهمية العمل، والرئيس السيسي تساءل عن سبب انتقاد البعض لمشروعات الطرق والكباري ".

واكمل مصطفى بكري:" التحذير من الزيادة السكانية امر في غاية الأهمية وهذا ما أكد عليه الرئيس السيسي اليوم ".