خلاف على قطعة أرض.. مصرع مزارع وإصابة 3 آخرين بقرية الترامسة بقنا

لقي مزارع مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون، خلال مشاجرة بين عائلتين، بسبب خلافات على قطعة أرض بقرية الترامسة التابعة لمركز قنا .

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة قنا ، يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية الترامسة، بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بمنطقة جزيرة الترامسة.

نتج عن الحادث مصرع حسن عبدالغنى، عقب تلقيه طلق نارى، و إصابة شقيقه سيد" طرف أول"، و إصابة محمود موسى و قرقار موسى" طرف ثان"، بأدوات زراعية حادة.

دفع مرفق إسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع المشاجرة، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا الجامعى ومستشفى قنا العام.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.