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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلاف على قطعة أرض.. مصرع مزارع وإصابة 3 آخرين بقرية الترامسة بقنا

اسعاف
اسعاف

لقي مزارع مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون، خلال مشاجرة بين عائلتين، بسبب خلافات على قطعة أرض بقرية الترامسة التابعة لمركز قنا .

 

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة قنا ، يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية الترامسة، بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بمنطقة جزيرة الترامسة.

 

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نتج عن الحادث مصرع حسن عبدالغنى، عقب تلقيه طلق نارى، و إصابة شقيقه سيد" طرف أول"، و إصابة محمود موسى و قرقار موسى" طرف ثان"، بأدوات زراعية حادة.

 

دفع مرفق إسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع المشاجرة، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا الجامعى ومستشفى قنا العام.

 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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