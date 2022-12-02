عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فضل قراءة سورة الدخان ليلة الجمعة.. يستغفر لك 70 ألف ملك

صدى البلد

كل سورة من القرآن الكريم بها راحة عند قراءتها، وقراءة القرآن سبب في الشعور بالراحة النفسية والبركة في الحياة، ولسورة الدخان فضل عظيم وخصوصاً إذا قرئت السورة يوم الجمعة. 

 

فضل قراءة سورة الدخان ليلة الجمعة 

أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم بقراءة السورة ليلة الجمعة لنيل رحمة الله ورضوانه، قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم- من قرأ حم يذكر فيها الدخان في ليلة الجمعة أصبح مغفوراً له.
مواظبة المسلم على قراءتها كل جمعة يُبني له بيت في الجنة، ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه مضمونه أن من قرأ هذه السورة في ليلة الجمعة أصبح يستغفر له سبعين ألف ملك.

دعاء يغفر ذنوب الأسبوع ولو كانت مثل زبد البحر.. ردده لمغرب الجمعة

دعاء آخر شهر فى السنة 2022 .. يارب اكتب لنا الخير والسعادة

فضل سورة الدخان


فضل سورة الدخان ، حيث وردت العديد من الأقاويل أن قراءة سورة الدخان سبب في الشعور بالراحة النفسية والبركة في الحياة، كما أن قراءتها قبل النوم تؤدي إلى الشعور بالهدوء والسكينة، وقد وردت العديد من الأحاديث عن فضل سورة الدخان.

 

سبب تسمية سورة الدخان بهذا الأسم 

الله -عز وجل- جعلها سبباً لبث الرهبة في نفوس الكفار والمشركين، وأن الله -عز وجل- سلط الدخان عليهم بعد تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

 

فضل سورة الدخان
 

1- يجعل الملائكة تستغفر للعبد، لذلك أوصانا الرسول – صلى الله عليه وسلم- بقراءتها كل ليلة.
2-تؤدي إلى شرح قلب المسلم للتوبة.
3-تفتح أبواب الرزق والبركة.
4-تجعل المسلم يشعر بالسكينة والراحة والاطمئنان.
5-تزيل الهموم وتخلصك من الأحزان.
6-تنقي نفس المؤمن من الشر وتهذب النفوس.
7-تجعل البركة والسعادة تعم حياته.
8-تحصين النفس من الشرور.
9-تساعد على انشراح قلب وذهن المسلم وجعله يكتشف من يتمنى له الشر ومن يدبر له المكايد.
10-تزرع شعور الأمان والطمأنينة داخل قلب المسلم.
11-تكشف بصيرة الإنسان وتجعله يكتشف العديد من الخفايا التي تدور حوله.
12-تحفظ المسلم وتنجيه من شر الشيطان حتى يصبح.
13-تجعل المسلم على يقين أن فرج الله قريب وأن كل الأمور ستصبح بخير بأمر الله تعالى.
14-من أفضل الأوقات المستحبة لقراءة سورة الدخان بعد صلاة الفجر، وعند قيام الليل، وحتى شروق الشمس.
15-قراءة هذه السورة يوم الجمعة تؤدي إلى حلول البركة والرزق في البيت.

فضل قراءة سورة الدخان ليلة الجمعة سورة الدخان قراءة سورة الدخان ليلة الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل.. تفعيل الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس

بعد تحطيم جماهير الزمالك المدرجات.. منع حضور المباريات مدى الحياة عقوبات الشغب

حصر جميع المحلات التجارية على مستوى الجمهورية بشكل عاجل .. لماذا ؟

بـ الباسبور المصري وبدون تأشيرة .. هذه الدول يمكن السفر إليها

شاهد أول تعليق من خالد الغندور بعد تعادل الزمالك مع المصري

الشيف حسن ببدلة عريس بجوار عروس شابة..حكاية صورة تصدرت التريند

طقس الـ 48 ساعة القادمة.. موجة أمطار تضرب عدة مناطق بالبلاد| تفاصيل

قرار عاجل من فيريرا تجاه لاعبي الزمالك عقب التعادل مع المصري

ترشيحاتنا

غضب بين جماهير ألمانيا بسبب صورة مسعود أوزيل .. فيديو

غوريلا على ظهر حمار .. مقطع فيديو يثير الجدل من منطقة شعبية..شاهد

فضل قراءة سورة الدخان ليلة الجمعة.. يستغفر لك 70 ألف ملك

طقس اليوم .. أمطار على شمال الوجه البحري والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

بشرى سارة لجماهير الزمالك عقب التعادل أمام المصري

خلي الشارات تنفعكوا.. شوبير يسخر من وداع المنتخب الألماني لكأس العالم قطر 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم مصر والعالم.. التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الثانية

أغرب إطلالة.. شاهد فستان الأمريكية شارون ستون بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

خدمات غير مسبوقة وفرص عمل للآلاف.. شاهد روعة وجمال المنصورة الجديدة

بكوليه ألماظ.. شاهد| مريم أوزرلي تبهر الحاضرين بمهرجان البحر الأحمر

فيديو

المغرب لدور الـ16.. تأهل تاريخي لأسود الأطلس على رأس مجموعتهم.. فيديو

ظهر بالصين ووصل إلى الأردن.. قطيع أغنام يطوف حول نفسه بالكرك| فيديوجراف

موجة أمطار تضرب هذه المناطق 48 ساعة .. فيديو

تفاصيل عودة عادل إمام للسينما بـ فيلم الواد وأبوه .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ