بورصة السيارات| ثبات أسعار شيري تيجو 8 برو بالسوق المصري

ثبتت اسعار السيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2022 المقدمة بالسوق المصري، على الرغم من التغيرات السعرية التي شهدتها بعض اصدرات شركة شيري المطروحة محليًا.

حيث تبدأ اسعار السيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2022 في مصر، من 760 الف جنيه للفئة الاولى، و 830 الف جنيه للفئة الثانية، بينما تقدم الفئة الثالثة بقيمة سعرية قدرها 870 الف جنيه.

شيري تيجو 8 برو موديل 2022

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز مواصفات السيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2022 في مصر.

تعتمد السيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2022 على ناقل سرعات DCT مكون من 7 نقلات أوتوماتيكية الاداء بتقنية الجر الامامي، مدعوم بمحرك تيربو سعة 1600 سي سي، مكون من 4 اسطوانات.

شيري تيجو 8 برو موديل 2022

ويمكن لمحرك السيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2022 ضخ قوة اجمالية قدرها 197 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 290 نيوتن/متر، بينما تتمتع السيارة بهيكل خارجي رياضي، مع جنوط رياضية 18 بوصة.

شيري تيجو 8 برو موديل 2022

وتأتي الواجهة الامامية للسيارة بشبكة كبيرة الحجم ذات فتحات هوائية متعددة المقاطع، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية ذات اشارات ضوئية، واضاءة تعمل بتقنية LED، وفتحة سقف بانوراما للفئة عالية التجهيز، ومنظومة الوسائد الهوائية والستارية.

شيري تيجو 8 برو موديل 2022

وتضم السيارة شيري تيجو 8 برو العديد من التجهيزات ومنها، فرامل يد الكترونية، وكاميرا 360 درجة، وحساسات حركة، مع شاشة وسائط 12.3 بوصة، وعجلة قيادة متعددة المهام، ونظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى خاصية التوازن الالكتروني، ومجموعة من المكابح عالية الاداء.