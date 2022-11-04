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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات| 90 ألف جنيه زيادة بأسعار شيري تيجو 7 برو .. تفاصيل

شيري تيجو 7 برو 2022
شيري تيجو 7 برو 2022

ارتفعت اسعار سيارات شيري الصينية المقدمة بالسوق المصري خلال الايام القليلة الماضية، ومنها النسخة الشهيرة تيجو 7 برو موديل 2022، حيث بلغت قيمة الزيادة بنسبة تتراوح بين 85 الف جنيه و 90 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا من تلك السيارة الرياضية.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث الاسعار للسيارة شيري تيجو 7 برو بعد الزيادة الاخيرة.

 

تقدم الفئة الاولى للسيارة شيري تيجو 7 برو 2022 بسعر رسمي يقدر بـ 660 ألف جنيه بدلاً من 575 ألف جنيه بزيادة بلغت 85، بينما يبلغ السعر الرسمي للفئة الثانية نحو 710 ألف جنيه بدلاً من 620 ألف جنيه بزيادة بلغت 90 الف جنيه.

شيري تيجو 7 برو 2022 

مواصفات السيارة شيري تيجو 7 برو 2022 

 

تعمل شيري تيجو 7 برو 2022 ميكانيكيًا بمحرك 4 سلندر، رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، مع عزم اقصى للدوران 210 نيوتن/متر، وقوة قدرها 154 حصانا، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء بتقنية الجر الامامي.

شيري تيجو 7 برو 2022 

وحصلت السيارة شيري تيجو 7 برو 2022 على مكباح ABS و EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية، والثبات الالكتروني، ومثبت سرعات، بالاضافة إلى بعض التجهيزات ومنها حساسات ركن، وكاميرا، واضاءة نهارية LED، ومرايات كهربائية جانبية، ونظام صوتي ترفيهي.

شيري تيجو 7 برو 2022 

وتضم السيارة شيري تيجو 7 برو 2022 عدة تجهيزات اخرى مثل، شاشة لعرض الوسائط المتعددة والربط بالتطبيقات الذكية يبلغ قياسها 10 بوصة، وفتحة سقف بانوراما، ومقود حركة متعدد الوظائف، وزر تشغيل وايقاف المحرك، مع امكانية دخول السيارة بدون مفتاح.

شيري تيجو 7 برو 2022 
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