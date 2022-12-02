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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

«صاحب العالم» رواية جديد لأحمد صبري أبو الفتوح مع دار الشروق

«صاحب العالم» رواية
«صاحب العالم» رواية جديد لأحمد صبري أبو الفتوح مع دار الشروق

وقع الكاتب الروائي أحمد صبري أبو الفتوح، عقد نشر روايته الجديدة «صاحب العالم»، مع الأستاذة أميرة أبو المجد العضو المنتدب بدار الشروق، اليوم، بمقر الدار بالقاهرة.

تدور الرواية حول سيرة موظف تقليدي، ورحلة صعوده لوظيفة كبيرة لنكتشف وقوعه تحت سطوة مجموعة من المخاوف التي تتعلق بعالم التواصل الاجتماعي، ومدى الخصوصية التي يتمتع بها الناس في عصر السوشيال ميديا وهل هذا العالم يقدم وسائل تواصل حقيقية أم مزيد من الخوف والعزلة.

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وصرّح الكاتب أحمد صبري أبو الفتوح أن الرواية تنتمي إلى "الواقعية الجديدة" المتعلقة بالحق في الخصوصية والحرية والتناقض في المتاح، مشيرا إلى أن أحداث الرواية تدور حول مواجهة الشخصية التي تربت على قيم ومعتقدات قد تنتمي لزمن قديم، مع واقع العالم الافتراضي التي تتيحه التكنولوجيا في العصر الحديث.

وتابع: "الرواية تكشف كيف يمكن أن يعيش المرء في ظل العالم المفتوح، وكيف يشق طريقه في هذا العالم، كما تتناول أثر الفضاء المفتوح على الشخصية التقليدية".

 عن المؤلف أحمد صبري أبو الفتوح، كاتب مصري ومحام تألق نجمه في عالم الرواية بعد أن بدأ في تقديم العمل الروائي الضخم «ملحمة السراسوة» وحصل على تقدير هائل من النقاد والجمهور الذي قرأ ما صدر منها، وحصل على جائزة ساويرس الثقافية لأفضل عمل روائي فئة كبار الكتاب عام 2010، عن روايته «ملحمة السراسوة: الخروج».

احمد صبري التكنولوجيا التواصل الاجتماعي الرواية

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