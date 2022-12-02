محمد هنيدي يهنئ منتخب المغرب : اخيرا مش هنقول هاردلك وكفاية الأداء المشرف

عبر الفنان محمد هنيدي عن سعادته بتأهل منتخب المغرب لدور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بعد انتصاره على كندا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وكتب محمد هنيدي فى تدوينة عبر تويتر : مبرووووك مبرووووك مبروووك، أخيرا مش هنقول هاردلك وكفاية الأداء المشرف والكلام ده، مبرووك للمغرب والوطن العربي.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد المغرب لـ 7 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، فيما تجمد رصيد كندا عند صفر من النقاط في المركز الرابع.

وينتظر منتخب المغرب في دور الـ 16، صاحب المركز الثاني من المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات اليابان وكوستاريكا وألمانيا وإسبانيا.