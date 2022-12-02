نشرة المرأة والصحة| إطلالات الفنانات بعد الخمسين بمهرجان البحر الأحمر السينمائي.. مكون بـ طعمية الشارع يسبب سرطان القولون

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

تداول مستخدمو الفيسبوك صور جديدة للفنانة الاستعراضية شاكيرا بشكل كبير .

وظهرت شاكيرا في المحكمة ببرشلونة لتصديق أوراق اتفاقية تكفّلها بحضانة أولادها ساشا وميلان رسمياً .

بدأ شهر ديسمبر وبدأت معه تغييرات كبيرة في حركة الكواكب والتي تؤثر بشكل واضح على الأبراج وحظك اليوم وعلم الفلك، وخاصة ومع اقترابنا من نهاية العام، تنقلب الموازين وتختلف حياة كل شخص مقارنة بالشهور السابقة.

يستخدم الكثير المضادات الحيوية بشكل غير صحيح وقد يشمل الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية على ما يلي:​



أجملهن يسرا .. شاهد إطلالات الفنانات بعد الخمسين بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

بدأت فاعليات افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائى بحضور العديد من الفنانات وكان أبرز الحضور نيللي كريم وبشرى ودرة، وهناك العديد من فنانات الغرب وأبرزهن النجمة الأمريكية شارون ستون.

تعد الطعمية من أكثر الأطعمة الأكثر شعبية في مصر والتي يعشقها الكثير سواء الكبار وللصغار .

ولكن هناك تحذيرات عديدة من تناول الطعمية من المطاعم بسبب طريقة تحضيرها الغير منطلق عليه سلامة الغذاء.