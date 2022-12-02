كارثة غذائية..مكون بـ طعمية الشارع يسبب سرطان القولون

تعد الطعمية من أكثر الأطعمة الأكثر شعبية في مصر والتي يعشقها الكثير سواء الكبار وللصغار .

ولكن هناك تحذيرات عديدة من تناول الطعمية من المطاعم بسبب طريقة تحضيرها الغير منطلق عليه سلامة الغذاء.

وقد حظر العديد من الأطباء تناول الطعمية بالمطعم وإعدادها بالمنزل وذلك بسبب الزيت الذي يستخدم لقليها من خلال زيت غير صالح للاستخدام فقد أكد البعض أن المطاعم تقوم بعمل الطعمية بزيت المستعمل كما أن تكرار قلي الطعمية بالزيت الذي تعرض للغلي أكثر من مرة قد يكون أحد أسباب تنشيط الخلايا السرطانية بالجسم والذي ينتج عنه أورام القولون والمعدة والبنكرياس حيث يحدث أكسدة للزيت مما يجعله مكون بالمركبات الضارة بالجسم.