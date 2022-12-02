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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الحالة المرورية بالقاهرة اليوم الجمعة.. فيديو

الطرق
الطرق

استعرض برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سي» تقديم الإعلامية هبة ماهر، ورحمة خالد، اليوم الجمعة 2 -12-2022، تقريرا عن حالة الطرق على مستوى القاهرة، حيث تشهد جميع الطرق سيولة مرورية، لأن اليوم الجمعة.

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وأكدت هبة ماهر، إن الطرق خضراء، وخالية من الزحام، وأن ذلك لآن اليوم عطلة أسبوعية.

وطالبت هبة من المواطنين استغلال السيولة المرورية بالشكل الصحيح، وعدم السير بسرعات عالية.

 

نصائح للمواطنين:

 

الانشغال بغير الطريق

كما ينصح خبراء المرور دوما، بضرورة عدم الانشغال بأشياء غير الطريق خلال القيادة، والتي يأتي على رأسها التحدث في الهاتف المحمول، بالإضافة لتناول المأكولات والمشروبات داخل السيارة أثناء القيادة، وأيضا الانشغال بأشياء داخل السيارة مع عدم النظر إلى الطريق.

 

مسافات الأمان

ضرورة الاحتفاظ بمسافة 4 أمتار لكل 10 كم/س، وذلك عقب الدراسات التي أثبتت أن نسبة 30% من حوادث الطرق ترجع لعدم ترك مسافات الأمان، وعلى قائد المركبة أن يترك بينه وبين المركبة التي أمامه مسافة تكون كافية لتمكينه من التوقف عندما تخفض المركبة الأمامية سرعتها أو تتوقف فجأة وعليه دوما الانتباه للإشارات الصادرة عن المركبة الأمامية سواء إشارات الفرامل أو الجانبية.

 

الأضواء المبهرة

وتشمل أساسيات القيادة الآمنة على الطرق، عدم استخدام الأضواء المبهرة حال القيادة، وعدم استخدامها حال القيادة داخل المدينة أو في الأماكن السكنية نظرا لكونها تمنع الرؤية عن السيارة المقابلة لمدة تقارب الـ 7 ثوانٍ وهو ما ينجم عنه حادث.

 

صيانة السيارة

وتأتي ضمن أولويات القيادة الآمنة، الحفاظ على عمليات الصيانة الدورية للسيارة، والتي تشمل الكشف الدوري على إطارات السيارات لمعرفة صلاحيتها، وأيضا أعطال أجهزة الفرامل التي يجب التأكد من تشغيلها بالصور الكاملة الصحيحة لتجنب حوادث الطرق، والتأكد أيضا من سلامة المرايات الخاصة بالسيارة، مع إجراء الصيانة الدورية لميكانيكا السيارة تجنبا لتعطلها وتعطيل حركة سير السيارات.

 

تخطي السيارات

تخطي السيارات أو كما يشاع عنه "الغرزة"، من أخطر الأشياء ضمن قيادة قد تؤدي لحادث، حيث يرى خبراء المرور ضرورة رؤية الجانب الأيسر للسيارة قبل تخطي السيارة الأمامية، فالقادم من الخلف قد يصطدم بالسيارة حال تخطيها السيارة الأمامية، أيضا استخدام الإشارات الضوئية الجانبية قبل التخطي، وقبل الدخول إلي الشوارع الجانبية بوقت كاف، وينصح بعدم التخطي في حالات الطقس السيء إلا في حالات الضرورة.

 

السرعات القانونية والمخدرات

تدخل القيادة تحت سرعات مرتفعة بالسيارات، ضمن أبرز العوامل المؤدية لحوادث الطرق، وهو ما تناشد به دوما الإدارة العامة للمرور بضرورة الالتزام بالسرعات القانونية المقررة، ضمن شعارات "أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل"، لا سيما القيادة تحت تأثير المواد المخدرة والكحوليات وهو واحد من أهم الأسباب المؤدية لحوادث الطرق.

هبة ماهر حالة الطرق الطرق سيولة مرورية الطرق خضراء

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