المبعوث الروسي إلى سوريا: نعمل على تنظيم لقاء بين الأسد وأردوغان

أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، اليوم الجمعة، أن موسكو تعمل على تنظيم لقاء بين الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وقال لافرينتييف خلال لقاء على قناة "العربية": "أكرر، على تركيا أن تنظر في هذا (اللقاء). نعتقد أن مثل هذا الاجتماع سيكون إيجابيا ومفيدا بشكل عام، ونحن نعمل في هذا الاتجاه".

وبحسب لافرينتييف، فإن إمكانية عقد اجتماع للرؤساء في روسيا "متاحة دائما"، وأن موسكو تؤيد ذلك.



وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن عقد لقاء مع نظيره السوري بشار الأسد أمر ممكن، بعد انقطاع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق في أعقاب اندلاع النزاع قبل 11 عامًا.

وردا على سؤال من أحد المراسلين في البرلمان عما إذا كان بإمكانه مقابلة الرئيس السوري، قال أردوغان: "هذا ممكن.. لا مجال للنقمة في السياسة، في النهاية، يتم اتخاذ الخطوات في ظل أفضل الظروف".