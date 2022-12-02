غوريلا عملاق يثير الجدل على فيسبوك في مصر بسبب حمار.. فيديوجراف

أثار مقطع فيديو غريب جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهر فيه مجسم حيوان غوريلا على ظهر حمار من أحد المناطق الشعبية في مصر.

شاهد الفيديو:

أظهر مقطع الفيديو الغريب الذي يبدو أنه من افتتاح أحد المحال التجارية على أنغام شعبية تجمع أناس من مختلف الأعمار فيما يشبه “دائرة”.

وتوسط هذا التجمع البشري في أحد المناطق الشعبية مجسم غوريلا عملاق على ظهر حمار ضعيف البنية ويقوم على مسانده شخص يلف به عدة مرات متعددة.

وكثرت ردود الأفعال عبر السوشيال ميديا بين غاضبين بسبب ثقل حجم مجسم الغوريلا الذي يرتديه شخص على جسم الحمار الضعيف، وآخريين سخروا من شكل الاحتفال بأكمله.