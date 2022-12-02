سالم عبد الجليل: الصلاة بالحذاء جائزة ولا ضرر منها

خصص برنامج "دين ودنيا" المذاع على قناة "صدى البلد"، فقرة لتعليم أساسيات وطريقة الصلاة الصحيحة، مع الشيخ سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق.





ولفت سالم عبد الجليل، إلى أن هناك عدة شروط لصحة الصلاة، وهم الطهارة والنية واستقبال القبلة بقدر الإمكان والتأكد من وقت الصلاة الصحيح، منوها بأن الصلاة بالحذاء جائزة ولا ضرر منها.



وأكمل سالم عبد الجليل: أول ركن من أركان الصلاة هو تكبيرة الإحرام، منوها بأن تكبيرة الإحرام هي شرط الدخول إلى الصلاة، وبدونها لن ندخل أو نبدأ الصلاة.



واسترسل: بعد تكبيرة الإحرام نقرأ الفاتحة وسورة أخرى، ومن الركوع، ويجوز حركة الأصبع خلال التشهد.





ونوه بأنه يجب ستر العورة خلال الصلاة، مشددا على أن التحدث في الصلاة يبطلها.

