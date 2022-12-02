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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالصور: تعليم الإسكندرية يُحيي يوم التحدي ويحتفل بذوي الهمم

الاحتفال بيوم التحدي
الاحتفال بيوم التحدي بالإسكندرية

أحيا تعليم الإسكندرية (يوم التحدي) للاحتفال بأبنائنا ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع الإدارات التعليمية، وذلك في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وقال الدكتور عربي أبوزيد مدير المديرية أنّ الاحتفال بيوم التحدي مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، واحتفال مدارس الإسكندرية لن يكون يومًـا واحدًا للتحدي بل يكون عامًـا بمشاركة أبنائنا ذوي الهمم في الأنشطة المختلفة في كافة المجالات ، و يأتي ذلك في إطار توجه القيادة السياسية للاهتمام برعاية ذوي الهمم والقدرات الخاصة وإبراز إمكاناتهم وقدراتهم ومهاراتهم ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “قادرون باختلاف”.

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وقال أبوزيد إنّ الحكومة وضعت برنامجًـا طموحًـا للاهتمام بذوي الهمم والقدرات الخاصة لتحسين أوضاعهم الصحية والتعليمية والمعيشية ، وتم تجهيز العديد من غرف مصادر التعلم بالمدارس بالتعاون مع الاتحاد الأوربي واليونيسيف، كما تم تدريب معلمي التربية الخاصة والفكرية والأخصائيين ومعلمي التعليم العام على التوعية ببرامج الدمج وأنواع الإعاقات وكيفية التعامل مع ذوي الهمم، وذلك بالتعاون مع جامعة عين شمس وكلية رياض الأطفال بجامعة الإسكندرية موضحًـا أنَّ هذا الاهتمام بدأ بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عامًـا لذوي الاحتياجات الخاصة  ، كما يشارك ذوو الهمم في الأنشطة التربوية المختلفة الفنية والغنائية والموسيقية والمسرحية بجميع المدارس فهم موهوبون بالفطرة، ومنهم من حصل على ميداليات في البطولات الرياضية المختلفة.

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