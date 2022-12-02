قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرازيل والكاميرون في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

يلتقي منتخب الكاميرون مع منتخب البرازيل، اليوم، الجمعة، على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.



موعد مباراة الكاميرون والبرازيل والقنوات الناقلة فى مونديال قطر



تقام مباراة الكاميرون والبرازيل في تمام التاسعة مساء "بتوقيت القاهرة"، وتذاع عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max و beIN Sports Connect و TOD App - beIN SPORTS و Alkass EXTRA TWO .HD





الكاميرون ضد البرازيل في كأس العالم 2022



ويستهدف منتخب الكاميرون بقيادة مديره الفني ريجوبرت سونج، خطف نقاط المباراة الثلاث من البرازيل، للتمسك بالفرصة الأخيرة للتأهل إلى دور الـ 16

وسقط منتخب الكاميرون في فخ الهزيمة أمام سويسرا بهدف نظيف، في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم 2022، خطف تعادل ثمينا من صربيا (3-3)، في الجولة الماضية.

في المقابل، يدخل منتخب البرازيل مباراة اليوم، بدون ضغوط، بعدما ضمن التأهل رسميا لنصف النهائي.

ترتيب المجموعة السابعة:

البرازيل: 6 نقاط

سويسرا: 3 نقاط

الكاميرون: نقطة

صربيا: نقطة

القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة البرازيل والكاميرون اليوم الجمعة في كأس العالم.



ويتم بث المباراة بين البرازيل والكاميرون عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة الموافق العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وقطر وعند الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس وقنوات الكأس القطرية.

على النحو التالي:

قناة بي إن سبورتس المفتوحة beIN Sports HD

BeIN Sports HD 2 Max

Alkass EXTRA 2 HD

تستطيع مشاهدة مباراة البرازيل والكاميرون عبر شبكتي قنوات بين سبورت والكأس القطريتين.

وقررت قنوات بين سبورت نقل المباراة عبر تردد قناة بين سبورت إتش دي 2 ماكس beIN Sports HD 2 Max.

تستطيع أيضًا مشاهدة بث مباراة البرازيل والكاميرون عبر شبكة قنوات الكأس:

قناة الكاس إكسترا وان إتش دي- Alkass EXTRA One HD

قناة الكاس إكسترا تو إتش دي- Alkass EXTRA TWO HD

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل والكاميرون فى كأس العالم 2022 مونديال قطر



ولكن هناك قنوات مفتوحة أخرى عبر ثلاثة أقمار مختلقة أعلنت أنها ستنقل المباراتين وهي:القمر: استرا 4 شرقا القناة: RZR

التردد: 12736

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:5000القمر: تركسات 42 شرقاً القناة: trt1

التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:30000القمر: يوتلسات 9 شرقاً القناة: tvt

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:27500