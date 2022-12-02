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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نبيلة عبيد ترد على شائعات مرضها| خاص

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

انتشرت الفترة الماضية شائعات عن تعرض الفنانة نبيلة عبيد لأزمة صحية، وهو الأمر الذي نفته الفنانة تماما خلال لقائها مع عدسة صدى البلد.

تعجبت الفنانة نبيلة عبيد وردت قائلة:" أنا مش تعبانة، لكن بأخذ حرصي من فيروس كورونا ولا أتواجد في أماكن بها تجمعات كبيرة. 

وكانت قد التقت كاميرا صدى البلد بنجمة مصر الأولى الفنانة نبيلة عبيد، على هامش افتتاح بانوراما الفيلم الأوروبي.

تحدثت نبيلة عن رأيها في الدورة الخامسة عشرة من المهرجان، وكشفت عن رأيها في تقليد الفنانات الشابات لها، وتفاصيل أعمالها الجديدة. 

رفضت الفنانة نبيلة عبيد تجسيد سيرتها الذاتية على الشاشة وأكدت في تصريحات لـ"صدى البلد" انها لا تحب أن يجسد أحد شخصيتها وأنها ستحكيها هي بنفسها من خلال برنامجها الإذاعي مع نبيلة عبيد.

ونشرت الفنانة نبيلة عبيد عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، مشهدا يجمعها بالفنان الراحل فؤاد خليل من فيلم حارة برجوان.

وعلقت نبيلة عبيد قائلة : يا عيني فؤاد خليل الله يرحمه أخد مني علقة سخنة بجد في مشهد كان حقيقي ومش مجرد تمثيل بناء على أوامر من المخرج حسين كمال .... حارة برجوان...رواية إسماعيل ولي الدين والسيناريو والحوار للكاتب مصطفى محرم.

ودعمت الفنانة نبيلة عبيد، الفنانة أنغام في محنتها المرضية الأخيرة، من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشرت نبيلة عبيد صورة لـ أنغام، وعلقت علي الصورة كاتبة: “جميلة الصوت والقلب أنغام الغالية أوى على قلبي و قلوب كل المحبين.. ربنا يشفيكى ويعافيكى وتقومى بألف سلامة يارب وأجر وعافيه وكل الخير لك لأنك تستحقى كل الخير.. عاوزه منكم و من كل محبى أنغام الدعاء لها بالشفاء العاجل يا رب العالمين”.

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