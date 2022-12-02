قولوا لأبويا يرتاح.. تفاصيل صادمة عن حادث تخلص شاب من حياته

قدم مذيع صدى البلد “ أحمد دياب” تغطية عن فيديو تم تداوله لشاب ينهي حياته.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو لشاب من محافظة الشرقية، قرر التخلص من حياته في بث مباشر، ولجأ إلى تناول “قرصي غلة” أمام الجميع، وانتشر الفيديو بشكل كبير جدا وتسبب في حالة من الجدل.

وظهر في الفيديو، شاب في نهاية العشرينات، بيشتكي قسوة والده وتحكمه في مصيره، وقال الشاب أنه قرر وضع حد لمأساته أمام الجميع، محملا والده مسئولية ما وصل اليه.

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وبدا الشاب يائسا ومرتبكا، وظهر وهو يبتلع شيء ما - قال إنه “حبتين غلة”- ووجه رسالة لوالده، وقال: "متشكر يا أبويا، قولوا يا ناس لأبويا، متشكر يا أستاذ سيد، حباية غلة لسه شاربها، والجزء الثاني أهوه، قولوا لأبويا يرتاح، أنا مُتّ خلاص، لأن اللي حصل لي محصلش لحد، كل أصحابي وقرايبي والناس عارفين اللي حصل لي بسبب أبويا، خليكوا شاهدين، كلمت جدي وعمي وخالي، محدش عمل حاجة".