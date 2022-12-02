الكيلو بـ 33 جنيها.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن والبيض

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن انخفاض اسعار الدواجن والبيض

وانخفضت أسعار الدواجن، اليوم الجمعة، مقارنةً بأعلى سعر وصلت إليه خلال الأسبوع الماضي، لتسجل ما يقرب من 29 جنيها للأمهات في المزرعة، على أن يكون السعر للمستهلك ما بين 31 و 33 جنيها، و33 جنيها للكيلو البيضاء في المزرعة، بدلًا من 39 جنيهًا في الأيام الماضية.

ويهتم المواطنون بالأسعار الجديدة للدواجن بأنواعها "البيضاء، والبلدي، والساسو، والأمهات"، كذلك أسعار البيض بمختلف أنواعه "البلدي، والأبيض، والأحمر".

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وناس كتير بتسأل عن سبب هذا الانخفاض في الاسعار، وده اللي وضحه الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، وقال أن الأسبوع الماضي تم الإفراج عن أكثر من 120 ألف طن من مستلزمات إنتاج الأعلاف سواء كانت ذرة أو فول صويا، بتكلفة بلغت 62 مليون دولار، حتى تستمر عملية انتاج الدواجن.

وكشف عن عدم وجود سبب لرفع أسعار الدواجن في الأسواق، خاصة وأن الدولة بتفرج عن كميات من الأعلاف وتدعم الصناعة وتوفر الدولار للشحن، مناشدًا التجار بعدم رفع الأسعار.