فيه حب طبعا.. حقيقة ارتباط دينا الشربيني بعد عمرو دياب

أعلنت الفنانة دينا الشربيني عن دخولها في علاقة جديدة بعد انفصالها وقالت خلال برومو برنامج يلا نحكي ":فيه حب طبعا، وهو شخص لذيذ أوي".

وكانت قد عرضت منصة “شاهد VIP” الحلقة الثالثة من مسلسل ”آخر دور" للفنانة دينا الشربيني، كبداية عرض المسلسل ١ ديسمبر.

وجاءت احداث الحلقه الثالثه لتكشف عن تعرض روان " دينا الشربيني " الي التهديد من قبل شخص مجهود كان علي علاقه بالممثلة الشابه " ثراء جبيل " حيث طلب منها عدم التخلص من هاتف الاخيرة والا سيقوم بقتلها كما قان بقتل خادمتها .

أما الضابط "أحمد خالد صالح"، فقد تبين حصوله علي رشوه من احد رجال الاعمال ، بينما اكتشف ان صديقه روان " مها نصار " قام بتحويل مبلغ ٤٠٠ الف جنيه قبل مقتل زوج الأول.

أحداث الحلقات الاولي



وكانت قد كشفت الحلقة الأولى من مسلسل آخر دور للنجمة دينا الشربيني عن تورطها في جريمة قتل زوجها، وعلى الرغم من أن روان (دينا الشربيني) حصلت على حكم بالبراءة من المحكمة إلا أن وكيل النيابة أحمد (أحمد خالد صالح) الذي لا يقتنع ببراءتها ومازال يبحث في القضية على الأدلة التي تدينها.

وخلال الحلقة تورطت دينا الشربيني (روان) في عملية انتحار حدثت داخل شقتها، فبعد أن دخلت إحدى جيرانها إلى شقتها دون علمها وألقت بنفسها من شرفة شقتها، لتهرب روان من المنزل حتى لا تتورط في جريمة أخرى.

وتدور أحداث مسلسل آخر دور حول روان، وهي فتاة مُتهمة بقتل زوجها، ولكنها تحاول إثبات براءتها، ويُشاركها في بطولة المسلسل النجوم أحمد خالد صالح، مريم الخشت، نهى عابدين، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.

ويعرض ثلاث حلقات من المسلسل أسبوعياً من الأربعاء إلى الجمعة ١١ مساءً بتوقيت مصر، ومن الخميس إلى السبت ١٢ منتصف اليل بتوقيت السعودية.