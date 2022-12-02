الله أكبر يا عم .. حمو بيكا يكشف عن ثروة عمر كمال

نشر المطرب الشعبي عمر كمال، مقطع فيديو له مع مغني المهرجانات حمو بيكا، داخل سيارته، ليجمعهما حوار طريف حول سبب عزوف الأول عن الزواج.

وفي بداية الفيديو، برر عمر كمال، سبب عدم زواجه حتى الآن قائلا: «الجواز مش جاي معايا يا بيكا»، ليرد عليه حمو بيكا متسائلا: «انت بتجمع فلوس ليه»، ليرد الأول قائلا: «عشان اتمتع».

واجاب حمو بيكا، على عمر كمال، مستنكرا: «ياريتني أشوفك بتتمتع انت ممكن تموت وتسيب الفلوس دي»، فأجاب عمر، قائلا: «عاوز تأمين مستقبلي الأول بعدين اتجوز وأمن مستقبل عيالي».

ورد حمو بيكا، على عمر كمال قائلا: «الفلوس دي بتروح فين.. تأمن مستقبلك أكتر من كده.. انت بتلعب في 30 مليون يا عمر»، ليرد كمال عليه قائلا: «الله أكبر يا عم.. فيه إيه يا بيكا احنا سنتين تلاتة نجومية لسة ما عملناش حاجة».

وتابع حمو بيكا حواره قائلا: «انا نفسي احضر فرحك يا عمر»، فيرد عمر كمال: «انا هاتصل بأمي أشوف فيها ايه انا حاسس ان مكتبي ولع»، فيرد بيكا، قائلا: «انت ممكن تموت أصلا وما تعرفش تتصل بيها»، فيرد كمال: «يا عم سيبني أعيش».

واختتم حمو بيكا، حواره مع عمر كمال، قائلا: «انت هتموت والفلوس دي بتولد فلوس وانت مش موجود أصلا».

عمر كمال وأغنية مسلسل الونش

طرح عمر كمال، الأغنية الرسمية لمسلسل “الونش” لـ محمد رجب، والتي تحمل اسم “اختيارك”، عبر القناه الرسمية على موقع “يوتيوب”.

أغنية “اختيارك” غناء عمر كمال، وكلمات كريم سامي، والحان هيثم نبيل، وتوزيع وماستر زووم، وانتاج سينيرجي، منتج فني محمود كمال، وإخراج إسماعيل فاروق.

يأتي ذلك بعدما، شوق الفنان عمر كمال المتابعين، لتتر مسلسل “الونش" بطولة الفنان محمد رجب، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر عمر كمال بوستر الأغنية، وعلق عليها كاتبًا: "مسلسل الونش بطولة النجم "محمد رجب" هيتعرض على قنوات cbc و cbc دراما .. وأتشرفت بغناء تتر البداية والنهاية وهتسمعوا حاجة تعجبكم".

مسلسل الونش

ويشارك محمد رجب في بطولة مسلسل "الونش" كل من محمود عبد المغني، ميرهان حسين، منة ‏فضالي، دانا حلبي، محسن منصور، إيهاب فهمي، محمد أبو داود، وميمي جمال، وحنان سليمان، ‏وغيرهم.

ينتمي المسلسل إلى فئة الأعمال الدرامية الطويلة 45 حلقة، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح ‏وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.‏