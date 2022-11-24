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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد ظهورهما لأول مرة.. معلومات عن ابنة عبلة كامل وزوجها الانجليزي

عبلة كامل - ابنتها
عبلة كامل - ابنتها وزوجها

بعد ظهور ابنتي عبلة كامل مع أزواجهن الأجانب لأول مرة، أثيرت حالة كبيرة من الجدل في الساعات، بين نشطاء السوشيال ميديا، الذين رغبوا في معرفة المزيد عن حياة ابنتي الفنانة القديرة. 

ابنة الفنانة عبلة كامل، «زينب» متزوجة من رجل انجليزي، لم تكشف عن هويته، لكنها ظهرت بالعديد من الصور معه. 

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وتعمل زينب أحمد كمال - ابنة عبلة كامل - مع زوجها الانجليزي في مجال علم التاروت والنبوءات، ولديهما ابنة كبيرة تدعى «زهرة» وطفل رضيع آخر، ويعيشان أغلب الوقت في مدينة دهب المصرية. 

ابنة عبلة كامل مع زوجها وأبيها وابنتها
ابنة عبلة كامل مع زوجها وأبيها وابنتها
ابنة عبلة كامل مع زوجها وابنتها
ابنة عبلة كامل مع زوجها وابنتها
ابنة عبلة كامل مع ابنها الرضيع
ابنة عبلة كامل مع ابنها الرضيع
ابنة عبلة كامل مع زوجها وابنتها
ابنة عبلة كامل مع زوجها وابنتها
ابنة عبلة كامل مع زوجها وابنتها
ابنة عبلة كامل مع زوجها وابنتها

بنات عبلة كامل

بنات الفنانة عبلة كامل، أصبحا حديثا مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديث والدهما الفنان أحمد كمال، عنهما في حلقته ببرنامج الستات، للإعلاميتان سهير جودة، ومفيدة شيحة، عبر قناة النهار الفضائية. 

وكشف أحمد كمال عن زواج ابنتيه «زينب وفاطمة» من أجانب حيث تزوجت زينب من رجل انجليزي، بينما تزوجت فاطمة من رجل بولندي. 

ومالا يعرفه البعض أن ابنتي عبلة كامل وأحمد كمال متزوجتان منذ فترة من أجانب، ولديهما بنتين لكل واحدة، وينشر موقع صدى البلد الإخباري، صور بنتي عبلة كامل مع أزواجهن لأول مرة. 

وأشار أحمد كمال إلى أنه لم يتدخل في زواج ابنتيه من عبلة كامل، مطلقا وترك لهما حرية الاختيار. 

 

أحدث ظهور لعبلة كامل 

بالتزامن مع عيد ميلاد الفنانة الكبيرة عبلة كامل - في شهر سبتمبر 2021 - نشر حساب على تويتر صورة للفنانة القديرة بزيها المعتاد منذ سنوات.

ظهرت عبلة كامل بعباءتها السوداء وطرحة سوداء أيضًا، وابتسامتها الرقيقة المعهودة وعينان لامعتان تبدو من خلالها أنها في مزاج سليم وحالة صحية جيدة.

التفاعلات مع صورة عبلة كامل كانت جميلة ومليئة بالود والمحبة، ومنهم من علق عليها “ بنحبك يانصرة ” و “ فاطمة عبد الغفور البرعي العبقرية ” “ فينك يا هالتي فرنسا .. ياخالة الفن المصري كله ” و “ أخيرا شوفناها .. الحمد لله اننا اتطمنا عليكي ”.

 

شائعة وفاتها:

في سبتمبر عام ٢٠١٥ ترددت شائعات تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى وفاة النجمة عبلة كامل إثر حادث سيارة أثناء رحلة قصيرة مع أصدقاء لها، واشتعل "الفيسبوك" تدوين التعازي والدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وغيرهم لم يصدقوا الخبر، وخيمت الشكوك عليهم، ليتأكد بعد ذلك كذب الخبر .

 

شائعة السرطان:

انتشرت شائعات من جانب إحدى الصحف والتي أدعت أن الفنانة عبلة كامل قد أصيبت بالسرطان وفي مراحله الأخيرة .

 وخرج الفنان أحمد كمال، طليق الفنانة عبلة كامل، و نفى ما تداولته بعض المواقع حول إصابة النجمة الكبيرة بمرض السرطان.

وكتب كمال، عبر حسابه على "فيسبوك": "الفنانة عبلة كامل بصحة جيدة، وما تردد عن حالتها الصحية اليوم كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة، على حساب فنانة كبيرة".

وفي عيد ميلادها حرص النجم محمد سعد الذي يعد أكثر الفنانين تفاهما معها على توجيه رسالة لها عبر موقع صدى البلد ، كما حرصت النجمة اللبنانية نور على إرسال رسالة  للنجمة الكبيرة في عيد ميلادها. 

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