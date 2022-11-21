عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد أنباء إصابته بالعمى.. ظهور مفاجئ لـ رامز جلال في كأس العالم

رامز جلال
رامز جلال

نشر الفنان رامز جلال، صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر فيها مع جاريث بيل لاعب منتخب ويلز لكرة القدم، وصاحب هدف التعادل في مرمى الولايات المتحدة الأمريكية بكأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة في قطر. 

txt

سبب غامض وراء تردد أنباء اعتزال رامز جلال وإصابته بالعمى

txt

أول رد من نقابة المهن التمثيلية على أنباء إصابة رامز جلال بالعمى

وتعد صورة رامز جلال مع جاريث بيل في كأس العالم قطر 2022، هي أول ظهور للأول بعد الأنباء المغلوطة حول اعتزاله الفن وإصابته بـ العمى. 

رامز جلال مع جاريث بيل 

رامز جلال وشائعات إصابته بالعمى 

شائعة إصابة الفنان رامز جلال بـ العمى.. هزت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد أن تم تداول أنباء غير مسنودة إلى مصدر، تتضمن هذه المعلومات المغلوطة. 

وحرص موقع صدى البلد الإخباري، على التواصل مع الفنانة نهال عنبر -مسئول الملف الصحي بنقابة المهن التمثيلية- لتكشف حقيقة ما تم تداوله من أنباء حول رامز جلال، خلال الساعات الماضية. 

وقالت نهال عنبر، إنها ليست على تواصل مع رامز جلال ولا يوجد لديها معلومات عنه في الفترة الحالية، لكنها ترجح أن ما تم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. 

رامز جلال 

رامز جلال وشائعات إصابته بـ العمى

يأتي ذلك بعدما، تصدر اسم الفنان رامز جلال، "تريند" محرك البحث الشهير "جوجل"، بعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بأنباء فقدانه البصر وتحديدا في العين اليسرى واعتزاله التمثيل، حيث تم تداول الخبر على نطاق واسع مع نشر صورا وأخبارا حول حقيقة إصابته بالعمى.

رامز جلال

رامز جلال وبرنامج «رامز موفي ستار» 

جدير بالذكر أن أحدث برامج المقالب لـ الفنان رامز جلال كان برنامج «رامز موفي ستار» الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني، الذي تزامن مع عام 2022 الميلادي، وكان مع النجم العالمي فان دام، وتم تصويره في المملكة العربية السعودية .

رامز جلال

مرتضى منصور يفضح مقالب رامز جلال

وفي 13 مارس الماضي، قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "أبو جبل استمر لمدة 10 أيام يتصل عليا وعلى أمير لكي يحصل على جواز سفره.. كنت فاكر أنه يريد جواز السفر لكي يسافر السعودية للتعاقد مع أحد الأندية، لكنه كان يريد السفر للظهور مع رامز جلال".

وأضاف مرتضي منصور: “الزمالك كان عنده مبارتين مهمتين وأبو جبل عايز جواز السفر علشان يعمل حلقة مع رامز جلال.. كل اللي طالعين في برنامج رامز جلال عارفين أنهم رايحين مقلب”.

وأكد: "أبو جبل كلمني وكلم أمير علشان يأخذ جواز السفر، ولما سألناه قال إني عندي حلقة مع رامز جلال"، معقبا: "عيب على رامز وبرنامجه، بيمثلوا على الناس وكل دي أفلام".

رامز جلال الفنان رامز جلال اخبار رامز جلال مقالب رامز جلال برنامج رامز جلال صور رامز جلال قطر كأس العالم كأس العالم لكرة القدم 2022 ويلز منتخب ويلز جاريث بيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر .. مشاهدة مباراة السنغال وهولندا في كأس العالم 2022

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة إنجلترا ضد إيران في كأس العالم 2022

البحوث الفلكية: الزلازل ليست لها مواعيد وعلينا الاستعداد للحفاظ على أروحنا.. فيديو

مفاجأة .. تصالح أسرتي واقعة عودة الشرف لبنت الشرقية

حقيقة إصابة رامز جلال بالعمى واعتزاله التمثيل.. ورد عاجل من النقابة

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن

مفاجأة.. النيابة العامة تكشف سر خناقة فتاة الشرقية وزوجها

واتساب وماسنجر باشتراك شهري.. قرارات جديدة من مارك زوكربيرج

موضوعات متعلقة

على هامش مؤتمر المناخ COP27.. مصرية تبتكر تطبيقا لطلاب التوحد

سبب غامض وراء تردد أنباء اعتزال رامز جلال وإصابته بالعمى

قصة بداية سعيد أبو بكر حياته الفنية بـ 3 جنية| نوستالجيا

أخبار الفن| مفاجأة جديدة عن أغنية ميريام فارس بمونديال قطر.. وحقيقة إصابة رامز جلال بالعمى

أول رد من نقابة المهن التمثيلية على أنباء إصابة رامز جلال بالعمى

في عيد ميلاده.. سر خلاف أحمد صيام وفاتن حمامة

في عيد ميلاده.. قصة أول 10 مشاهد بحياة طارق لطفي

لحن الدمية ريحانة.. مفاجأة جديدة عن أغنية مريام فارس بمونديال قطر

ترشيحاتنا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 .. وظيفة جديدة لهؤلاء

جماع الرجل زوجته في الحمام هل حرام؟.. الأزهر: تجنبوه لـ سببين

عزاء الإعلامي ولاء عسكر نائب رئيس الإذاعة المصرية .. شاهد

استحمل رخامتي| كتب كتاب حديث السوشيال ميديا.. والسبب شقيق العروسة

قرار غريب.. زيلينسكي يوقع قانونا ينهي آمال أوكرانيا في الانضمام للاتحاد الأوروبي

سعاد صالح : يجوز عقد الزواج بشهادة المرأة بدلًا من الرجال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أنباء إصابته بالعمى.. ظهور مفاجئ لـ رامز جلال في كأس العالم

عاكسها وضيق عليها الطريق.. سبب وفاة فتاة وإصابة 4 بطريق صلاح سالم

الشعير سحر لإنقاص الوزن فى مدة قصيرة

طريقة تحضير مخلل القرنبيط زي المحلات

فيديو

زفة الشريفة بنت الشرقية.. تفاصيل جديدة تنهي القضية

على هامش مهرجان القاهرة.. شاهد وصلة رقص لبلبة

على طريقة فيلم 365 يوم سعادة .. مصمم أزياء يفاجئ زوجته بـ وائل جسار في عيد ميلادها

تحذير للمواطنين بسبب توابع زلزال اليونان| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ