بعد أنباء إصابته بالعمى.. ظهور مفاجئ لـ رامز جلال في كأس العالم

نشر الفنان رامز جلال، صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر فيها مع جاريث بيل لاعب منتخب ويلز لكرة القدم، وصاحب هدف التعادل في مرمى الولايات المتحدة الأمريكية بكأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة في قطر.

وتعد صورة رامز جلال مع جاريث بيل في كأس العالم قطر 2022، هي أول ظهور للأول بعد الأنباء المغلوطة حول اعتزاله الفن وإصابته بـ العمى.

رامز جلال مع جاريث بيل

رامز جلال وشائعات إصابته بالعمى

شائعة إصابة الفنان رامز جلال بـ العمى.. هزت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد أن تم تداول أنباء غير مسنودة إلى مصدر، تتضمن هذه المعلومات المغلوطة.

وحرص موقع صدى البلد الإخباري، على التواصل مع الفنانة نهال عنبر -مسئول الملف الصحي بنقابة المهن التمثيلية- لتكشف حقيقة ما تم تداوله من أنباء حول رامز جلال، خلال الساعات الماضية.

وقالت نهال عنبر، إنها ليست على تواصل مع رامز جلال ولا يوجد لديها معلومات عنه في الفترة الحالية، لكنها ترجح أن ما تم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

رامز جلال

رامز جلال وشائعات إصابته بـ العمى

يأتي ذلك بعدما، تصدر اسم الفنان رامز جلال، "تريند" محرك البحث الشهير "جوجل"، بعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بأنباء فقدانه البصر وتحديدا في العين اليسرى واعتزاله التمثيل، حيث تم تداول الخبر على نطاق واسع مع نشر صورا وأخبارا حول حقيقة إصابته بالعمى.

رامز جلال

رامز جلال وبرنامج «رامز موفي ستار»

جدير بالذكر أن أحدث برامج المقالب لـ الفنان رامز جلال كان برنامج «رامز موفي ستار» الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني، الذي تزامن مع عام 2022 الميلادي، وكان مع النجم العالمي فان دام، وتم تصويره في المملكة العربية السعودية .

رامز جلال

وفي 13 مارس الماضي، قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "أبو جبل استمر لمدة 10 أيام يتصل عليا وعلى أمير لكي يحصل على جواز سفره.. كنت فاكر أنه يريد جواز السفر لكي يسافر السعودية للتعاقد مع أحد الأندية، لكنه كان يريد السفر للظهور مع رامز جلال".

وأضاف مرتضي منصور: “الزمالك كان عنده مبارتين مهمتين وأبو جبل عايز جواز السفر علشان يعمل حلقة مع رامز جلال.. كل اللي طالعين في برنامج رامز جلال عارفين أنهم رايحين مقلب”.

وأكد: "أبو جبل كلمني وكلم أمير علشان يأخذ جواز السفر، ولما سألناه قال إني عندي حلقة مع رامز جلال"، معقبا: "عيب على رامز وبرنامجه، بيمثلوا على الناس وكل دي أفلام".