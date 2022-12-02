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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في ذكرى رحيله.. ماذا قدم السلحدار مع نادي الإسماعيلي؟

أدهم السلحدار
أدهم السلحدار

تحل اليوم ” 2 ديسمبر ” الذكرى الأولى لرحيل أدهم السلحدار نجم الإسماعيلي الأسبق الذى رحل عن عالمنا بعد مباراة فريقه المجدالسكندري ضد الزرقا ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية.

ويعد ” السلحدار ” واحدا من أهم أساطير النادي الإسماعيلي الذى نجح فى التتويج معه ببطولتي الدوري العام موسم 90 / 91 وكأسمصر موسم 96 / 97.

ونرصد لكم جميع أهداف السلحدار  بقميص الإسماعيلي بالإضافة إلى تواجده ضمن الجهاز الفني للدراويش فى مناصب مختلفة، وذلك على النحو التالي ..

– الدورى العام ” 4 أهداف ” ..
* يوم 30 أبريل 91 سجل هدفًا فى مرمى منتخب السويس 1 / صفر بالسويس
* يوم 6 يوليو 91 سجل هدفًا فى مرمى الزمالك 1 / 1 بالإسماعيلية
* يوم 27 أكتوبر 91 سجل هدفًا فى مرمى السكة الحديد 1 / صفر بالقاهرة
* يوم 14 نوفمبر 94 سجل هدفًا فى مرمى المصرى 1 / صفر ملعب المصرى بدمياط

– دورى أبطال أفريقيا ” هدفًا ” ..
* يوم 18 سبتمبر 92 سجل هدفًا فى مرمى الأفريقى 3 / 1 بمصر

* تواجد ” السلحدار ” ضمن الجهاز الفنى للإسماعيلي لمدة 443 يومًا ” خلال الفترة من 18 يونيه 2019 حتى 4 سبتمبر 2020 “.

* كمدير فني فى 12 مباراة
– الدورى العام ..
* يوم 4 ديسمبر 2019 تعادل مع طنطا صفر / صفر بالإسماعيلية
* يوم 11 ديسمبر 2019 فاز على مصر المقاصة 2 / صفر بالإسماعيلية ( محمد الشامى ومحمد هاشم )
* يوم 15 ديسمبر 2019 فاز على زد 1 / صفر بالقاهرة ( العراقى همام طارق )
* يوم 19 ديسمبر 2019 خسر من الأهلى صفر / 1 ملعب الإسماعيلى بالإسكندرية
* يوم 23 ديسمبر 2019 خسر من المقاولون العرب صفر / 2 بالجبل الأخضر
* يوم 1 يناير 2020 تعادل مع إنبى 1 / 1 بالإسماعيلية ( عماد حمدى )
* يوم 7 يناير 2020 خسر من بيراميدز صفر / 1 بالقاهرة
* يوم 27 أغسطس 2020 فاز على طنطا 3 / 1 ملعب طنطا بالإسكندرية ( عبد الرحمن مجدى 2 وعمر الوحش من ضربة جزاء )
* يوم 31 أغسطس 2020 خسر من الاتحاد 1 / 3 بالإسماعيلية ( أحمد أيمن من ضربة جزاء )
* يوم 4 سبتمبر 2020 خسر من مصر المقاصة 1 / 4 بالقاهرة ( عبد الرحمن مجدى / أحمد عبد العزيز مودى فى مرمى فريقه الأسبق )

– كأس مصر ..
* يوم 7 ديسمبر 2019 فاز على الإعلاميين 2 / صفر ” محمد مخلوف والغينى بيكيتى دى سيلفا ”

– البطولة العربية ..
* يوم 28 ديسمبر 2019 فاز على الاتحاد السكندرى 1 / صفر بالإسكندرية ” محمد الشامى ”

* كمدربًا عامًا فى 20 مباراة ..
– الدورى العام ..
* يوم 21 سبتمبر 2019 فاز على الجونة 1 / صفر بالجونة ( لاعب الجونة فى مرماه )
* يوم 2 أكتوبر 2019 خسر من المصرى 1 / 3 ملعب الإسماعيلى بالإسكندرية ( محمد الشامى )
* يوم 5 أكتوبر 2019 فاز على وادى دجلة 1 / صفر بالقاهرة ( النامبيى بنسيون شيلونجو )
* يوم 18 أكتوبر 2019 خسر من حرس الحدود صفر / 1 بالإسماعيلية
* يوم 30 نوفمبر 2019 خسر من الاتحاد صفر / 3 بالإسكندرية
* يوم 12 يناير 2020 فاز على طلائع الجيش 2 / 1 بالإسماعيلية ( عبد الرحمن مجدى وبيكيتى دى سيلفا )
* يوم 18 يناير 2020 تعادل مع سموحه 1 / 1 بالإسكندرية ( النامبيى بنسيون شيلونجو فى مرمى فريقه السابق / إبراهيم أبو اليزيد فىمرماه )
* يوم 30 يناير 2020 فاز على الإنتاج الحربى 3 / 2 بالإسماعيلية ( محمد هاشم وباهر المحمدى من ضربة جزاء والتونسى فخر الدينبن يوسف )
* يوم 3 فبراير 2020 خسر من أسوان 1 / 2 بأسوان ( التونسى فخر الدين بن يوسف )
* يوم 9 فبراير 2020 خسر من الزمالك 1 / 2 بالإسماعيلية ( باهر المحمدى من ضربة جزاء فى مرمى فريقه السابق )
* يوم 9 مارس 2020 تعادل مع الجونة 1 / 1 بالإسماعيلية ( الأنجولى باتريك كادو )
* يوم 19 أغسطس 2020 تعادل مع وادى دجلة 1 / 1 بالإسماعيلية ( أحمد مدبولى )
* يوم 23 أغسطس 2020 تعادل مع حرس الحدود 2 / 2 بالإسكندرية ( عماد حمدى وعمر الوحش من ضربة جزاء )

– كأس مصر ..
* يوم 21 فبراير 2020 خسر من بيراميدز صفر / 1

– البطولة العربية ..
* يوم 13 سبتمبر 2019 فاز على أهلى بنى غازى الليبى 4 / 2 بمصر ” وجيه عبد الحكيم 2 وأحمد مدبولى وعبد الرحمن مجدى ”
* يوم 27 سبتمبر 2019 خسر من أهلى بنى غازى الليبى صفر / 1 ملعب الأهلى بتونس
* يوم 23 أكتوبر 2019 فاز على الجزيرة الإماراتى 2 / صفر بمصر ” النامبيى بنسيون شيلونجو 2 ”
* يوم 26 نوفمبر 2019 فاز على الجزيرة الإماراتى 2 / صفر بالإمارات ” العراقى همام طارق وحازم مرسى ”
* يوم 26 يناير 2020 تعادل مع الاتحاد السكندرى صفر / صفر بالإسماعيلية
* يوم 26 فبراير 2020 فاز على الرجاء 1 / صفر بمصر ” فخر الدين بن يوسف من ضربة جزاء “


 

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