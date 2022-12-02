5 سيارات جديدة ارتفعت أسعارها مع بداية ديسمبر 2022 في مصر

شهدت بداية شهر ديسمبر ارتفاع عدد من الاصدارات المطروحة داخل السوق المصري، ومنها السيارة هافال جوليان والتي ارتفعت بنسبة تتراوح بين 25 و 40 الف جنيه، بالاضافة إلى السيارة هافال H6 موديل 2022 حيث شهدت نفس الزيادة الخاصة بقرينتها جوليان.

وارتفعت اسعار السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2022 بقيمة قدرها 20 الف جنيه لجميع الفئات المطروحة، بينما جاءت السيارة نيسان سنترا بزيادة بلغت 5000 جنيه، و 4 الاف جنيه للسيارة نيسان صني موديل 2023 والتي تنتمي لفئة السيدان.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث الاسعار لهذه الاصدرات بعد زيادات ديسمبر.

هافال جوليان موديل 2022

1 - هافال جوليان موديل 2022

تحتوي السيارة هافال جوليان موديل 2022 على محرك تيربو 1500 سي سي، بقوة 148 حصانا، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية تعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات.

اسعار هافال جوليان موديل 2022

الفئة الاولى بسعر 620 ألف جنيه بدلاً من 595 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 665 ألف جنيه بدلاً من 640 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 710 ألف جنيه بدلاً من 675 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 745 ألف جنيه بدلاً من 705 ألف جنيه.

هافال H6 موديل 2022

2 - هافال H6 موديل 2022

زودت السيارة هافال H6 موديل 2022 بناقل حركة DSG من 7 سرعات أوتوماتيكي الاداء، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة اجمالية قدرها 152 حصانا، و 233 نيوتن/متر من عزم الدوران.

اسعار هافال H6 موديل 2022

الفئة الاولى بسعر 760 ألف جنيه بدلاً من 735 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 805 ألف جنيه بدلاً من 780 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 850 ألف جنيه بدلاً من 815 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 900 ألف جنيه بدلاً من 860 ألف جنيه.

شيري تيجو 7 برو موديل 2022

3 - شيري تيجو 7 برو موديل 2022

حصلت السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2022 على محرك تيربو 1500 سي سي، رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يستطيع ضخ قوة قدرها 154 حصانا، وعزم دوران 210 نيوتن/متر.

اسعار شيري تيجو 7 برو موديل 2022

الفئة الاولى بسعر 680 ألف جنيه بدلاً من 660 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 730 ألف جنيه بدلاً من 710 ألف جنيه.

نيسان سنترا موديل 2023

4 - نيسان سنترا موديل 2023

يمكن للسيارة نيسان سنترا موديل 2023 الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 10.9 ثانية، حيث دعمت بمحرك 1600 سي سي، بقوة 118 حصانا، وعزم دوران 154 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة.

اسعار نيسان سنترا موديل 2023

الفئة الاولى بسعر 456.500 ألف جنيه بدلاً من 451.500 ألف جنيه.

الفئة الثانية 484.500 ألف جنيه بدلاً من 479.500 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 513.400 ألف جنيه بدلاً من 508.400 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 517.400 ألف جنيه بدلاً من 512.400 ألف جنيه.

نيسان صني موديل 2023

5 - نيسان صني موديل 2023

تأتي السيارة نيسان صني موديل 2023 بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، يضخ قوة اجمالية قدرها 108 حصانا، وعزم دوران 134 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامية بواسطة ناصل سرعات خماسي النقلات مانيوال للفئة الاولى، بالاضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 4 نقلات للفئات الاخرى.

اسعار نيسان صني موديل 2023

الفئة الاولى بسعر 310.400 ألف جنيه بدلاً من 306.400 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 341.500 ألف جنيه بدلاً من 337.500 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 362 ألف جنيه بدلاً من 358 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 376 ألف جنيه بدلاً من 372 ألف جنيه.