خوفت تفضحني.. اعترافات مثيرة للمتهم بإزهاق روح طفلة السلام

قررت نيابة السلام الجزئية، حبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخلص من طفلة عمرها 5 سنوات بعد فشله في التعدي عليها بدائرة القسم.

وكلفت النيابة أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنها لكشف ملابساتها الحقيقية.

وكان قد تجرد عامل من كل مشاعر الانسانية وراح يلهث وراء شهواته فعندما شاهد فتاه في عمر الزهور لعب الشيطان برأسه وقام باستدراجها داخل محل يعمل فيه بمدينة السلام في محاولة لنهش جسدها الضئيل وعندما تعالت صرخات الطفلة مستغيثة بالماره قام بكتم انفاسها وقتلها خشيه الفضيحة ، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وأمر اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة بعرض المتهم علي النيابة للتحقيق .



بداية اكتشاف الجريمة كانت عندما تبلغ لقسم شرطة السلام أول من الأهالى بالعثور على جثة طفلة بدائرة القسم ، بالإنتقال والفحص أفاد أحد الأشخاص بعثوره على جثة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات تقريباً ملقاه بأحد المناطق بدائرة القسم وبها إصابات جروح متفرقة بالجسم .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبإستخدام أحدث التقنيات الفنية التي اشرف عليها اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه عامل مقيم بدائرة القسم تم إستهدافه وضبطه .



وإعترف بإرتكاب الواقعة وأقر بأنه عقب حضور المجنى عليها للمحل عمله لشرب المياه من "كولدير" متواجد أمام المحل قام بإستدعائها للداخل وأغلق المحل وشرع فى التعدى عليها ، إلا أنها قاومته وإستغاثت .

فقام المتهم بكتم أنفاسها وتحصل على سلاح أبيض "سكين" من داخل المحل عمله ، وقام بالتعدى عليها بالضرب خشيه إفتضاح أمره ، محدثاً ما بها من إصابات والتى أودت بحياتها ، وعقب ذلك قام بوضعها داخل جوال ثم إستقل "توك توك" وتخلى عن الجثة بمكان العثور عليها.

وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة بالمحل عمله فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.