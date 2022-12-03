محاكمة عائشة الشاطر و30 آخرين في الإنضمام إلى جماعة إرهابية .. اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، نظر القضية المعروفة بـ«الانضمام إلى جماعة إرهابية» وتمويل الإرهاب المتهم فيها عائشة خيرت الشاطر، ابنة نائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية و30 آخرون.

ووجّهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، إضافة إلى توجيه تهم القيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضـرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجهت النيابة للمتهمين أيضًا تهم الانضمام إلى هذه الجماعة الإرهابية، مع علمهم بأغراضـها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض وتمويلها بالأموال واستخدام مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية.