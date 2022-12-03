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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فرحانة بالتكريم.. يسرا ترقص مع إليسا في حفل خاص بمهرجان البحر الأحمر

يسرا
يسرا

نشرت الإعلامية بوسي شلبي فيديوهات من حفل خاص أحيته الفنانة إليسا على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر المقام بجدة في الفترة من 1 حتى 10 ديسمبر المقبل.

 

وظهرت في الفيديو الفنانة يسرا وهي ترقص بصحبة إليسا ولبلبة وبوسي شلبي على أغنية "هنغني كمان وكمان"، وذلك تعبيرا عن فرحتها بالتكريم وبأجواء المهرجان.

 

 

وتلقت يسرا في حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، تكريما عن مشوارها الفني، إلى جانب النجم الهندي شاروخان، والمنتج العالمي جاي ريتشي، وعبرت عن سعادتها بتكريمها في السعودية.

 

ومازحت يسرا شاروخان قائلة إنها منتظرة أن يحتضنها، عقب تكريمه لها في كلمته على المسرح وتعبيره عن التقدير لمسيرتها وطلب احتضانها عقب نزوله من على المسرح، في امتزاج هام وكبير بين رموز السينما المصرية والهندية.

مهرجان البحر الأحمر، يقدم باقة متنوعة من أحدث وأهم الإنتاجات العربية والعالمية ولاسيما السعودية، ويضم 11 برنامجًا، يشمل نخبة من أفضل الأفلام السينمائية والتلفزيونية والتفاعلية، العربية والعالمية، للمشاهدين السعوديين، والعالم أجمع، على حد سواء.

 

 

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بحضور كبار الشخصيات.. إليسا تحيي حفلا على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي

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إطلالة ملكية.. تفاصيل تكريم يسرا في مهرجان البحر الأحمر بجدة

 

مسابقة البحر الأحمر للفيلم القصير

 

 

تضمّ أفلاماً لا تزيد عن 60 دقيقة، لمواهب من جميع أنحاء آسيا وأفريقيا بما فيها العالم العربي، سواء كانت روائية أو وثائقية. 

 

وتقدّر المسابقة الطرح السينمائي الآسر والمبتكر والمتنوّع على شكل فيلم قصير، حيث تُعتبر المسابقة مساحة هامّة لاكتشاف الجديد والتعرّف على الجيل الجديد من مبدعي الأفلام الروائية والوثائقية وأفلام التحريك.

 

يسرا بوسي شلبي الفنانة يسرا إليسا مهرجان البحر الأحمر

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