رسوم ATM جديدة.. ماذا ينتظر عملاء البنوك نهاية الشهر الجاري؟

يتساءل الكثير من المواطنين عن مصير رسوم السحب من ماكينات الصرف الآلي ATM بعد إتمام عملية السحب النقدي أو الإيداع أو الاستعلام عن الرصيد، وذلك بعد انتهاء الشهر الحالي.

وتواصل البنوك المصرية، تنفيذ قرار فرض الرسوم على العملاء عند طلب إيصال ورقي من الـ ATM، الذي بدأ تطبيقه رسميا منذ يوليو الماضي.

رسوم ماكينات الصرف الآلي ATM

وأصدر البنك المركزي، قرارا منتصف العام الجاري، بإضافة رسوم على السحب من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك على العملاء من أول شهر يوليو الماضي حتى نهاية ديسمبر الجاري.

الحد الأقصى لرسوم ATM

ووفقا لقرار البنك المركزي، المطبق حاليا، فإن الحد الأقصى للرسوم يجب ألا يتجاوز 5 جنيهات، على أن تتم إعادة النظر في هذه العمولة مع نهاية الفترة (الشهر الجاري).

سبب فرض رسوم ATM

وتلجأ البنوك إلى تطبيق رسوم على الإيصال الورقي للحصول على إيرادات من أجل تغطية تكلفة عمليات الصيانة الدورية والأعطال المفاجئة، بعد قرار وقف تحصيل رسوم السحب النقدي للمستخدمين للماكينة من غير العملاء في يونيو الماضي.

رسوم الإيصال الورقي بالـ ATM

واختلفت رسوم الإيصال الورقي الخاص بماكينات الصرف الآلي ATM من بنك لآخر، حيث جاءت كالآتي:

يخصم البنك العربي 3 جنيهات من العميل حالة الاستعلام عن الرصيد.

يخصم بنك عودة جنيهين من العميل حال طلب إيصال ورقي.

يخصم بنك القاهرة جنيها واحدا عند طلب العميل إيصالا ورقيا عند الاستعلام عن الرصيد.

يخصم بنك QNB الأهلي جنيهًا عند الاستعلام عن الرصيد بإيصال ورقي.

يخصم البنك الأهلي المصري 50 قرشًا.

يخصم بنك مصر 50 قرشا عن الاستعلام بطلب ورقة.

يخصم بنك QNB خمسين قرشًا حال طلب المواطن رسمًا ورقيًا.

بنوك لا تخصم رسوم ATM

لا يخصم بنك الإسكندرية أي رسوم عند الاستعلام عن الرصيد بإيصال ورقي.

لا يخصم بنك HSBC أي رسوم عند الاستعلام عن الرصيد بإيصال ورقي.

لا يخصم بنك أبوظبي أي رسوم عند الاستعلام عن الرصيد بإيصال ورقي.

لا يخصم بنك البركة أي رسوم عند الاستعلام عن الرصيد بإيصال ورقي.

لا يخصم بنك فيصل الإسلامي أي رسوم عند الاستعلام عن الرصيد بإيصال ورقي.

لا يخصم بنك CIB أي رسوم عند الاستعلام عن الرصيد بإيصال ورقي.

مصير رسوم ATM في 2023

بحسب قرار البنك المركزي، فإن فترة تطبيق رسوم الإيصال الورقي الخاص بماكينات الـ ATM، تنتهي نهاية ديسمبر الجاري، على أن يصدر البنك المركزي بعدها قرار جديدا سواء باستمرار الرسوم أو إلغائها وقد يتم النظر في قيمة الرسوم سواء بالزيادة أو بالخفض.