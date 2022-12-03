ممرضة تعرضت للضرب بمستشفى قويسنا: مستمرون في القضية ولن تتنازل

أعلنت الممرضة علياء خيري أحد الممرضات التي تعرضن للاعتداء علي يد زوج مريضة وأهله بالضرب داخل مستشفي قويسنا المركزي في محافظة المنوفية ، أنهم لن يتنازلوا عن حقهم في مقاضاة أهل المريضة الذين تعدوا عليهم بالضرب داخل المستشفي.

وتابعت أنهم مستمرون في القضية حيث حضر والد المتهم بضربهم الي المستشفي وعدد من أقاربه من أجل ارضائهم والاعتذار من أجل التنازل عن القضية ضد نجلهم المتهم في القضية ولكنهم رفضوا هم وأهلهم.

وأشارت إلي أنهم تعرضوا للإهانة والشتائم والسب والضرب حيث تعدي أهل المريضة علي 4 من الممرضات و4 من العمال وفرد أمن بالضرب المبرح والاعتداء ومحاولة خطف هواتفهم أثناء توثيق الواقعة.

فيما أكدت أنه لا يوجد بينهن من تعرضت للاجهاض حيث أن كان لا يوجد بينهن ممرضات حوامل ولكنهم تعرضوا للضرب المبرح علي يد زوج مريضة وشقيقه جاءوا معها الي المستشفي من أجل علاجها حيث كانت أكدوا أنها تتعرض للاجهاض.

وروت الممرضة ما حدث ، حيث أكدت أنهم فوجئوا بأسرة مريضة في حالة هياج وصراخ لعلاج نجلتهم حيث أكدوا أنها حامل في الشهر الثالث وتعاني من نزيف وإجهاض، موضحة أنهم طالبوهم بالانتظار من أجل استدعاء الطبيب.

وتابعت أنهم دخلوا مع المريضة من أجل إسعافها ولكن أسرتها كانت في حالة ثورة وغضب علي الجميع حيث تعدي زوجها وشقيقه عليهم بالضرب، موضحة أنه حاول ضربها بالبوكس في وجهها ولكن تلقي اللكمة فرد أمن أصيب في عينيه إصابة بالغة.

وأشارت إلي أنهم حرروا محضر بالواقعة في واقعة استمرت نحو ساعات متواصلة ، موضحة أنها لن تتهاون في حقها ولن تتنازل.

وكان عدد من أهل مريضة قعد تعدوا بالضرب علي عدد من العمال والممرضات داخل مستشفي قويسنا المركزي وسط حالة من الغضب بين الجميع.

