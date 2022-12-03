أهلي 2005 يواجه سموحة اليوم في بطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 مع ضيفه سموحة، اليوم السبت، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١٢ من بطولة الجمهورية.

يدخل أهلي 2005 مباراة اليوم أمام سموحة وفي رصيده ٢٥ نقطة، بعدما فاز في ٧ مباريات وتعادل في ٤ مباريات، حيث فاز على الإسماعيلي ٣ - ١، وتعادل أمام الاتحاد ١ - ١، وفاز على المصري ٣ - ١، وتعادل مع بيراميدز سلبيًا، وفاز على بتروجت ٤ - ٣، وعلى إنبي ٢ - ١، وعلى فاركو ١ - صفر، وتعادل مع سيراميكا ١ - ١، وفاز على المقاولون ٢ - صفر، وعلى الزمالك ١ - صفر، وتعادل مع فيوتشر ٢ - ٢، مسجلًا ٢٠ هدفًا مقابل ١٠ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لأهلي 2005 كل من علاء عبده مديرًا فنيًا، ومحمد صلاح مدربًا عامًا، ووليد الشناوي مدربًا لحراس المرمى، وعماد عبد الهادي إداري الفريق، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، ومحمد نحلة مدرب الأحمال، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.

