عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلي 2005 يواجه سموحة اليوم في بطولة الجمهورية

صدى البلد

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 مع ضيفه سموحة، اليوم السبت، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١٢ من بطولة الجمهورية.

يدخل أهلي 2005 مباراة اليوم أمام سموحة وفي رصيده ٢٥ نقطة، بعدما فاز في ٧ مباريات وتعادل في ٤ مباريات، حيث فاز على الإسماعيلي ٣ - ١، وتعادل أمام الاتحاد ١ - ١، وفاز على المصري ٣ - ١، وتعادل مع بيراميدز سلبيًا، وفاز على بتروجت ٤ - ٣، وعلى إنبي ٢ - ١، وعلى فاركو ١ - صفر، وتعادل مع سيراميكا ١ - ١، وفاز على المقاولون ٢ - صفر، وعلى الزمالك ١ - صفر، وتعادل مع فيوتشر ٢ - ٢، مسجلًا ٢٠ هدفًا مقابل ١٠ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لأهلي 2005 كل من علاء عبده مديرًا فنيًا، ومحمد صلاح مدربًا عامًا، ووليد الشناوي مدربًا لحراس المرمى، وعماد عبد الهادي إداري الفريق، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، ومحمد نحلة مدرب الأحمال، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.
 

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي بطولة الجمهورية سموحة الاتحاد عماد عبد الهادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 1900 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

قريبا.. إضافة خانة جديدة بـ البطاقة الشخصية ورخصة القيادة| تفاصيل

على الهواء.. خناقة خالد الغندور وهشام حنفي وسيف زاهر بسبب ركلة جزاء الأهلي.. فيديو

بعد واقعة الكرباج.. وزير الصحة في مستشفي قويسنا المركزي

بعد وصوله لـ 1900 جنيه.. تحذير هام بشأن شراء الذهب

صدى البلد يرصد أول فيديو للأتوبيس الترددي الجديد قبل سيره على الدائري.. بث مباشر

الدولار يهبط بقوة عالميًا.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

كواليس رحيل مدرب غزل المحلة وصراع بين المصري والإسماعيلي للتعاقد معه .. فيديو

ترشيحاتنا

صعود جنوني.. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1610 جنيهات

أهم الخدمات التي تقدمها المكتبة القومية الزراعية المصرية.. انفوجراف

رسميا.. المصري يعلن إقالة إيهاب جلال من تدريب الفريق

رسوم ATM جديدة.. ماذا ينتظر عملاء البنوك نهاية الشهر الجاري؟

عصفورين بحجر.. هل يفلح تحديد سعر البترول الروسي في وقف أهداف بوتين؟

سخر من وزنها.. تغريدة عن سيدة نيجيريا الأولى تضع طالبا في مأزق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القماش واللون.. ناقد أزياء يعلق على فستان نادين نجيم بمهرجان البحر الأحمر|شاهد

سمكة عملاقة في صحراء السعودية..صورة تثير الجدل

بفستان ملفت.. أمينة خليل تبهر متابعيها بإطلالتها في جدة| شاهد

بسبب ابنته.. لحظة بكاء الفنان السورى غسان مسعود من الفرحة|صور

فيديو

الأغلى في العالم.. حكاية بنطلون جينز بـ مليون ونصف

الدخان الأسود غطى السماء.. كواليس انفجار أكبر خزان نفطي بتركيا| تغطية خاصة

الممرضات اتضربوا.. التفاصيل الكاملة لحادث مستشفى قويسنا| تغطية خاصة

الجواز مش جاي معايا .. فيديو يكشف علاقة عمر كمال وطليقة الفيشاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ