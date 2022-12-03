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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب.. والرئيس السيسي يستقبل ملك الأردن في قصر الاتحادية

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات الهامة، نرصد أبرزها خلال التقرير التالي:



السيدة انتصار السيسي: نسعى لـ تعزيز دور ذوي الهمم ومنحهم الفرصة كاملة
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" خبرا عاجلا، حيث احتفت السيدة انتصار السيسي، بذوي الهمم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.


بالمدافع وحرس الشرف.. مراسم استقبال رسمية لملك الأردن في قصر الاتحادية
 استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبدالله الثاني ملك الأردن، خلال مراسم استقبال رسمية، داخل قصر الاتحادية.


بعد سقوط أتوبيس مدارس بالترعة.. صيدلي ينقذ 15 طفلا من الموت |شاهد
كشف الدكتور إسماعيل رسلان، منقذ أطفال قنا، عن تفاصيل إنقاذه 15 طفلًا من الغرق وذلك بعد سقوط أتوبيس مدارس داخل ترعة.

 

أمطار خفيفة وزيادة سطوع الشمس.. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الأيام المقبلة|تفاصيل
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

الأرصاد : استقرار حركة الملاحة وسقوط أمطار على هذه المناطق
 كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن أهم الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت .


تفاصيل الكشف الأثري عن تمثال إيزيس أفروديت ..فيديو
قال أحمد عامر، الخبير الأثري، إن الكشف عن تمثال إيزيس أفروديت تم بأيدي مصرية خالصة، بعد أن نجحت إحدى البعثات المصرية في اكتشاف مبني جنائزي يضم العديد من التماثيل والتوابيت.

 

البصل بـ4.5 للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 3 ديسمبر| فيديو
استعرض برنامج 8 الصبح والمذاع على فضائية dmc،  تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 3 -12-2022، وتشهد الأسعار اليوم انخفاض فى الأسعار مقارنة بالأيام الماضية.
 

الدولار بكام؟ أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 3 ديسمبر 2022| فيديو
استعرض برنامج "صباح البلد" تقديم لميس سلامة ونهاد سمير على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار  الدولار  والعملات العربية والأجنبية اليوم، السبت 3- 12 - 2022.

 

ارتفاع غير مسبوق.. أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في سعر عيار 21| فيديو
قدَّمت الإعلامية لميس سلامة تقرير فيديو عن  أسعار الذهب، اليوم السبت 3 -12-2022، عبر برنامجها “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد”.


لسعة برد .. درجات الحرارة اليوم على القاهرة ومحافظات الجمهورية | فيديو
استعرض برنامج "صباح البلد" تقديم لميس سلامة و نهاد سمير على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن  درجات الحرارة   المتوقعة اليوم السبت 3-12- 2022، في القاهرة والمحافظات.

التوك شو السيسي ذوى الهمم الأرصاد اسعار الذهب

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