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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أمطار خفيفة وزيادة سطوع الشمس.. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الأيام المقبلة|تفاصيل

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

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فصل الشتاء سيبدأ رسميًا في 21 ديسمبر

وقالت منار غانم،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المُذاع عبر فضائية “تن”، إن فصل الشتاء سيبدأ رسميًا في 21 ديسمبر، مشيرة إلى أن البلاد مازالت في فضل الخريف :"هنحس بالأجواء الشتوية بشكل تدريجي"، لافتة إلى أنه على مدار هذا الأسبوع تشهد البلاد استقرارًا في الأحوال الجوية.

زيادة فترات سطوع أشعة الشمس

وأضافت “غانم" أن الأمطار ستنحصر فقط في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، منوهة إلى أن فرص الأمطار خفيفة جدًا وغير مؤثرة تمامًا على أنشطة الحياة اليومية، معقبة: “مفيش منها قلق تمامًا”، لافتة إلى أنه نظرًا لوجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا ستزداد فترات سطوع أشعة الشمس في بعض الأيام.
 

أجواء معتدلة نهارًا مائلة للبرودة ليلًا

وأوضحت أن متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى خلال فترات النهار ما بين 23 و22 درجة مئوية، وهذا يعني أجواء معتدلة تمامًا خلال فترة النهار، أما فترة الليل فتشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة وأجواءً مائلة للبرودة على أنحاء الجمهورية.

تحذير عاجل من الأرصاد

وحذرت من ظاهرة الشبورة المائية، قائلة: “الظاهرة اللي دايمًا بنخاف منها مع استقرار الأحوال الجوية هي الشبورة المائية، حيث تتكون في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية"، موضحة أنها تؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة وبدأ الأجواء الشتوية، مؤكدة أهمية المتابعة اليومية للنشرات الجوية.

 

الأرصاد حالة الطقس الطقس درجات الحرارة

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