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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طقس اليوم خريفي معتدل بالقاهرة الكبري.. وشبورة على هذه الطرق

طقس اليوم
طقس اليوم

يبحث كثير من المواطنين على درجات الحرارة و الطقس اليوم السبت ، بحثا عن المعرفة للتعامل مع الاجواء الباردة وموجات السقيع سواء خلال الصباح أو ليلا ، أو القيادة على الطرق .

الطقس اليوم السبت يشهد الساعات الاولي من الصباح طقس خريفي معتدل على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أفاد خبراء هيئة الارصاد ، أن المتوقع اليوم أن يشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجة الحرارة تنخفض إلى 15.. تفاصيل حالة الطقس اليوم .. فيديو

الأرصاد: الفارق بين درجات الحرارة صباحا ومساءً سيصل إلى 12 درجة

طقس اليوم 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 23 15
العاصمة الإدارية 23 15
6 أكتوبر 24 14
بنهــــا 23 15
دمنهور 23 14
كفر الشيخ 23 15
المنصورة 24 15
دمياط 23 15
بورسعيد 22 15
الإسماعيلية 25 13
السويس 24 15
الزقازيق 24 14
شبين الكوم 24 15
طنطا 23 14
شلاتين 27 21
الإسكندرية 22 14
العلمين الجديدة 23 14
وادي النطرون 24 16
مطروح 22 13
السلوم 21 09
سيوة 22 09
العريش 22 14
رفح 22 14
الطور 26 14
كاترين 18 05
رأس سدر 27 16
نخل 23 05
طابا 22 14
نويبع 24 14
حلايب 25 20
شرم الشيخ 26 19
الغردقة 27 17
مرسى علم 26 17
الفيوم 24 14
بني سويف 24 13
المنيا 24 11
أسيوط 24 10
سوهاج 26 12
قنا 28 13
الأقصر 26 11
أسوان 27 15
الوادي الجديد 26 08
أبوسمبل 27 15
أبو رماد 26 21
رأس حدربة 24 20

الطقس اليوم الطقس درجات الحرارة درجات الحرارة المتوقعة اليوم الحرارة المتوقعة اليوم

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